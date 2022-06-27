俄遭制裁 1壽險等不到利息、1銀行沒收到本息

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（中央社記者謝方娪台北27日電）俄羅斯遭西方制裁，至目前有一家壽險公司仍未收到俄羅斯應在5月底支付的一筆債息，金額約為1萬多美元；另有一家銀行4月有一筆債券到期，至今尚未收到本息。

俄羅斯2月24日侵略烏克蘭，西方國家對莫斯科實施全面性制裁，幾乎切斷俄羅斯和全球金融體系關係。

外電報導，莫斯科願意支付一筆5月27日到期的一億美元債券票息，但因俄羅斯遭制裁，即使款項已支付給歐洲清算銀行，債權人迄今未收到款項，令俄羅斯爆發百餘年來首次外債違約。

據壽險業消息指出，有一家壽險公司至目前為止，尚未收到俄羅斯政府應在5月底支付的美元計價公債利息，該筆金額約為一萬多美元，金額相對不大。

據了解，俄羅斯政府有將該筆債息支付至清算銀行，但可能因俄羅斯遭制裁影響，至目前為止，該家壽險仍尚未收到俄國債息。

銀行圈也傳出，4家持有俄債的銀行中，有一家銀行一筆4月到期的俄債至今仍未收到本息。

銀行局官員回應，4月分有銀行持有俄羅斯債券到期，目前確實尚未收到本息，銀行有依規定進行評價並提列減損。

金管會統計，截至5月底，壽險業投資俄羅斯曝險部位達新台幣1035.64億元，占壽險業可運用資金的0.35%，8家壽險持有俄債，累計至5月底已提列預期信用損失共142.35億元，提列減損比率為13%。

另截至5月底，本國銀行對俄羅斯曝險53.49億元，4家銀行持有俄債，合計提列減損達22.53億元，提列減損比率達42%；證券期貨業對俄羅斯無曝險。（編輯：林克倫）1110627