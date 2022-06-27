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與澤倫斯基視訊2小時 G7領袖矢言持續挺烏抗俄

2022/6/27 21:43
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（中央社德國艾爾莫城堡27日綜合外電報導）七大工業國集團（G7）在德國南部召開峰會，今天發布聲明，矢言將持續支持烏克蘭對抗俄羅斯的入侵。

法新社報導，G7表示：「我們會繼續提供財務、人道、軍事、外交方面的支持，且不論多久都會跟烏克蘭站在一起。」

G7領袖今天與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）進行近兩小時的視訊會議後，發表了與烏克蘭團結一心的有力訊息。

主持這次峰會的德國總理蕭茲（Olaf Scholz）感謝澤倫斯基與會，並推文說：「我們G7團結支持烏克蘭，並將持續給予支援。為此，我們全都得做出艱難但必要的決定。我們會繼續加強施壓（俄羅斯總統）蒲亭（Vladimir Putin），這場戰爭必須結束。」

G7也說，莫斯科當局必須允許穀物運出烏克蘭，以避免全球糧食危機惡化，「我們緊急要求俄羅斯無條件停止攻擊農業和運輸基礎設施，並讓農業運輸船得以從烏克蘭的黑海（Black Sea）港口自由通行」。

G7領袖也要求莫斯科，應立刻讓違反其意願被送進俄國的烏克蘭人回家，「我們要求俄國立即允許烏克蘭國民安全回鄉，這些人經常是在未經其同意的情況下，被強行送到俄國」。

俄國宣稱計劃幾個月內會把能搭載核彈頭的飛彈送到盟邦白俄羅斯，G7對此表達「嚴正關切」，「敦促俄羅斯負責任行事並自制」。

G7一名消息人士說，澤倫斯基已敦促全球領袖盡全力在年底前讓俄國停止侵略他的國家，同時強調有必要對俄國繼續施加「沉重有力」的懲罰行動，「不要降低壓力」。西方盟邦已對莫斯科祭出多輪制裁。

根據法國總統府，澤倫斯基說他尚未準備好與俄羅斯展開協商，因為基輔政府還在尋求鞏固自身地位。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）的辦公室說：「澤倫斯基總統非常清楚地回應，現在還不是協商的時候，烏克蘭能協商的時候就會協商，亦即基本上已重新確立有力地位的時候。」

澤倫斯基隨後透過Telegram表示，他已要求G7領袖限制俄羅斯石油價格，藉此消耗俄國戰爭資金，其中有一大部分來自能源收入。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1110627

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