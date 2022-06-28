防俄國發戰爭財 G7將對進口俄油實施價格上限

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（中央社德國艾爾莫城堡28日綜合外電報導）7大工業國集團（G7）各國今天表示，7國商定研究對以超過一定價格出售的俄羅斯石油實施運送禁令。美國官員表示，此舉可望壓縮俄國總統蒲亭投入戰爭的資源。

7大工業國發表公報說：「我們邀請所有想法相同的國家考慮，與我們採取一致行動。」

7國集團今年在德國巴伐利亞阿爾卑斯山區（Bavarian Alps）一座城堡召開的高峰會，討論主題是烏克蘭戰事及其產生的嚴重經濟後果，特別是糧食與能源價格上漲造成通貨膨脹飆升。

7國集團正考慮對俄國石油制定價格上限，以防俄羅斯因入侵烏克蘭而獲利。烏克蘭戰事已使能源價格飆漲，緩和了西方減少進口俄產石油和天然氣對俄國造成的打擊。

國際能源總署（IEA）6月報告中說，俄國5月石油出口量雖然減少，但收益反而增加。

美國政府一名高層官員今天表示，為其他國家購買俄國石油的價格訂定上限，將擠壓俄國總統蒲亭「投入戰爭的資源，同時也可強化全球油市的供應穩定和安全」。

一名歐盟官員今天表示，7國集團各國領袖並已商定，對進口俄國黃金推動實施禁令，以加強對俄制裁的威力。（譯者：張佑之/核稿：林治平）1110628