俄烏戰爭長期化 全球需為外溢效應做準備

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（中央社記者田習如台北28日電）雖然G7峰會昨天傳出烏克蘭總統澤倫斯基敦促大國領袖們「在年底前」讓俄羅斯停止侵略，但多數專家都已提出要為俄烏戰爭的長期化做好準備，包括因應國際戰略格局和經濟資源等的外溢效應。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）透過視訊向七大工業國集團（G7）領袖說，他尚未準備好與俄國展開協商。烏克蘭的立場加上俄軍在G7峰會期間轟炸基輔和烏克蘭中部的平民設施，在在顯示短期內看不到和談契機；而除非蒲亭（Vladimir Putin）政權意外垮台，也看不到俄國主動喊停的可能。

歐盟部長理事會的安全顧問、未來學家高布（Florence Gaub）日前在美國政治新聞網站Politico的Podcast訪問中指出，統計過去200年的戰爭史，國與國的戰爭平均持續15個月，當然也有例外如兩伊戰爭打了8年等。

俄烏戰爭展示了從民間網路動員到國際經濟封鎖等非傳統軍武的面向，華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）榮譽主席柯迪斯曼（Anthony H. Cordesman）認為：「想要讓衝突能夠以一種帶來持續和平的方式終結，正變得日益困難。」

他的意思是即便停火，經濟和民間的衝擊仍會持續，因為俄國和歐洲的政治緊張不止，更別說俄烏人民間的仇恨將延續至少一個世代。

柯迪斯曼在CSIS撰文指出幾個俄烏戰爭帶來的「外溢效應」：一、在俄國和北約、歐盟、美國間的緊張關係下，軍備競賽將達5年或更久，使軍費占GDP（國內生產毛額）的比重拉高好幾個百分點，對經濟帶來衝擊；二、中國將全力發展從政治到經濟上可以抵抗美國封鎖的能力；三、北韓、巴基斯坦、伊朗、土耳其以及其他在區域內有軍事力量的第三世界小國，都將捲入東西兩陣營的對抗中，包括貿易投資、軍事基地和防衛協助等。

經濟合作暨發展組織（OECD）6月的一份報告也分析這場戰爭帶來的中長期影響，包括改變全球能源市場結構、外匯存底配置結構，以及供應鏈重組等。報告指出，世界重新分割成互設壁壘的陣營後，專業（生產）分工、規模經濟、資訊和技術的分享、單一主導貨幣…這些過去帶來經濟效率的好處都將縮減。

OECD已在6月將全球今年經濟成長的預估值從原本的4.5%下修到3%，明年更預估只有2.8%。

因此，俄烏戰爭的拖長，包括持續一段長期的打打停停，或者即便達成停火協議但緊繃態勢長期持續下，不只歐美，全球許多國家都得因應資源的重新配置，例如國防預算上升的排擠效應、製造業供應鏈乃至市場布局的劃清界線、外交上拉幫結派的重新洗牌等。

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美國前外交官哈斯（Richard Haass）6月上旬在「外交事務」（Foreign Affairs）撰文說，（俄烏戰爭）不論勝利或妥協在可預見的未來都被排除之下，美國和歐洲當局需要一個能夠管理「開放式衝突」的策略。他強調：是「管理」而非「解決」，因為真要解決得由俄國從根本改變行為，這在目前難以期待。

管理一場可能拖長的危機，而非等待衝突被解決，對於全球受到這場戰爭外溢效應波及的政府乃至企業決策者而言，也是最務實的因應之道。（編輯：陳惠珍）1110628