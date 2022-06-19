中國擬將南海設為內水 日本提出異議

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（中央社記者楊明珠東京19日專電）針對中國政府擬將南海設為「內水」一事，日本政府向聯合國大陸棚界線委員會（CLCS）提出異議。日媒指出，這是日本政府首度表示中國在南海的主張不合法。

日本「產經新聞」獨家報導，昨天得知，日本政府針對中國政府意圖將南海設定為外國船舶沒有無害通過權的內水一事，已向大陸棚界線委員會（CLCS）提出異議。東南亞國家與中國之間有南海主權爭議，日本將與東南亞國家、歐美各國並肩對抗。

日本2021年1月19日發函大陸棚界線委員會（CLCS），對於中國的主張提出異議。中國聲稱擁有南沙群島等的主權，企圖以僅有群島國才被允許的基線設定，將此設定為中國的內水。對此，日本表示無法接受。

中國2021年8月16日發函大陸棚界線委員會表示，基線的設定並非按聯合國海洋法公約，而是按一般國際法的規定。

有別於基線外側的領海，如果是基線內側的內水，外國船舶沒有無害通過權，所以如果中國的主張被承認，中國對南海的統治可能增強。

對於南海的主權，日本向來採取中立的立場，但是中國企圖將南海設定為內水，日本認為這是違法的，因此2021年4月美國總統拜登與當時日本首相菅義偉的聯合聲明有關南海明載反對「中國不法的海洋權益的主張」。今年5月拜登與日本首相岸田文雄的聯合聲明也明載相同的表述。

報導說，日本政府相當重視大陸棚界線委員會，本月15日委員選舉時，東京大學海洋地質學教授山崎俊嗣連任成功。日本外務省對於大陸棚界線委員會有見識正確的人士當委員感到安心。

大陸棚界線委員會也審查日本申請以日本最南端的沖之鳥島（東京都小笠原村）為基點的大陸棚延伸案。

日本外相林芳正本月17日在例行記者會上表示， 大陸棚界線委員會優秀的委員輩出，將對海洋法秩序的發展做出積極的貢獻。（編輯：郭中翰）1110619