G7峰會公報譴責中國扭曲貿易行為 籲施壓俄停戰

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（中央社德國艾爾莫城堡28日綜合外電報導）七大工業國集團（G7）領袖今天峰會結束發表公報，譴責中國「不透明且扭曲市場的」國際貿易行為，呼籲中國施壓俄羅斯停止侵略烏克蘭，及放棄南海大範圍主權聲索。

法新社報導，G7成員國領袖結束在德國巴伐利亞阿爾卑斯山區（Bavarian Alps）舉行為期3天的高峰會，會後公報中的這番言論，是G7首次直接抨擊北京的貿易行為。

G7領袖在公報中還示意，他們要尋求擺脫對中國的經濟依賴，承諾要「促進多元化與對經濟脅迫的抵抗力，以及降低戰略上依賴度」。

美國長期以來對中國的貿易行為抱持慎防態度，華府相信，中方行為目的是要讓中國企業相對於外國公司享有不公平優勢。

而在俄羅斯2月底侵略烏克蘭後，北京拒絕與俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）保持距離，也引發出口大國德國等其他國家重新思考對亞洲大國中國的經濟依賴。

G7領袖還對中國的人權情況表達「嚴正關切」，強調在西藏和新疆的「強迫勞動」情形「構成重大疑慮」，要求北京尊重基本自由。公報並要求中國履行在中英聯合聲明所做的承諾。

G7領袖同時呼籲中國繼續抱持和平解決爭端的原則、促使俄羅斯撤出烏克蘭；此外停止在南海「擴張式海上主權聲索」。（譯者：張正芊/核稿：劉淑琴）1110628