更多編輯台推薦新聞：
國旅振興每房每晚最高折抵1300元 7/17首適用
生活

國旅振興每房每晚最高折抵1300元 7/17首適用

特派直擊／台灣射箭女團世界盃巴黎站奪冠 國旗歌響徹賽場
運動

特派直擊／台灣射箭女團世界盃巴黎站奪冠 國旗歌響徹賽場

影片／八仙塵爆7週年 空拍直擊昔日水上樂園淪死寂廢墟
生活

影片／八仙塵爆7週年 空拍直擊昔日水上樂園淪死寂廢墟

台灣現首例猴痘 感染途徑、症狀、防範一次看
生活

台灣現首例猴痘 感染途徑、症狀、防範一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
G7
首頁 / 國際

G7峰會公報譴責中國扭曲貿易行為 籲施壓俄停戰

2022/6/28 22:09
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社德國艾爾莫城堡28日綜合外電報導）七大工業國集團（G7）領袖今天峰會結束發表公報，譴責中國「不透明且扭曲市場的」國際貿易行為，呼籲中國施壓俄羅斯停止侵略烏克蘭，及放棄南海大範圍主權聲索。

法新社報導，G7成員國領袖結束在德國巴伐利亞阿爾卑斯山區（Bavarian Alps）舉行為期3天的高峰會，會後公報中的這番言論，是G7首次直接抨擊北京的貿易行為。

G7領袖在公報中還示意，他們要尋求擺脫對中國的經濟依賴，承諾要「促進多元化與對經濟脅迫的抵抗力，以及降低戰略上依賴度」。

美國長期以來對中國的貿易行為抱持慎防態度，華府相信，中方行為目的是要讓中國企業相對於外國公司享有不公平優勢。

而在俄羅斯2月底侵略烏克蘭後，北京拒絕與俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）保持距離，也引發出口大國德國等其他國家重新思考對亞洲大國中國的經濟依賴。

G7領袖還對中國的人權情況表達「嚴正關切」，強調在西藏和新疆的「強迫勞動」情形「構成重大疑慮」，要求北京尊重基本自由。公報並要求中國履行在中英聯合聲明所做的承諾。

G7領袖同時呼籲中國繼續抱持和平解決爭端的原則、促使俄羅斯撤出烏克蘭；此外停止在南海「擴張式海上主權聲索」。（譯者：張正芊/核稿：劉淑琴）1110628

延伸閱讀
G7與NATO領袖加強對俄施壓 對中關注不會減少G7外長公報挺台 北京稱粗暴干涉中國內政
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀