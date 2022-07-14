國際半導體協會董事會成員改選 台灣首次獲3席

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（中央社記者張建中新竹14日電）國際半導體產業協會（SEMI）全球董事會成員改選結果出爐，台灣企業首度取得3席，除漢民及日月光半導體連任外，環球晶獲選為新成員。

SEMI今天發布新聞稿，全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示，台灣企業會員於今年全球董事會中，首度獲得3席次，並由日月光半導體執行長吳田玉出任執委會副主席，不僅是SEMI台灣會員數持續穩健成長，更呼應台灣半導體產業擴大對全球半導體供應鏈影響力的趨勢。

曹世綸指出，半導體矽晶圓大廠環球晶董事長徐秀蘭新入選全球董事會成員，將可為國際半導體產業協會發展注入更廣泛多元的產業觀點，並展現台灣女力。

曹世綸說，期望能有更多的台灣半導體業者透過SEMI這樣的全球性組織，積極地對國際發聲，持續深化台灣於全球半導體供應鏈的關鍵角色，也讓台灣半導體產業為全球產業發展做出具有影響力的貢獻。

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徐秀蘭表示，半導體為高度全球化的產業，勢必需要國際級組織與協會串聯整體生態圈以推動產業持續成長。這次能當選SEMI全球董事會成員，她感到相當榮幸，並期待未來與SEMI攜手共同推動半導體產業相關議題。

SEMI共有19位投票董事及10位名譽董事，分別代表歐洲、中國、日本、韓國、北美和台灣等地會員企業，反映SEMI擴及全球的活動範圍。SEMI董事由一般會員選為具投票權的董事會成員，一任2年，最長可達5任。（編輯：郭無患）1110714