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日月光投控股東會通過配息7元 今年營運拚逐季成長

2022/6/23 11:03
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（中央社記者鍾榮峰台北23日電）半導體封測大廠日月光投控今天上午在高雄楠梓舉行股東常會，通過每股配發現金股利新台幣7元，創歷史新高，投控表示，今年營運逐季成長目標不變。

日月光投控營運長吳田玉今天代董事長張虔生主持股東會，因應COVID-19疫情，此次日月光投控股東會部分董事以線上視訊方式參與。

吳田玉指出，日月光投控車用產品成長動能可望延續數年，期待今年車用營收突破10億美元里程碑；系統級封裝（SiP）期盼新客戶營收持續成長，突破5億美元。

吳田玉表示，政府和企業綠能規劃影響半導體長線供應鏈布局，人力資源有限將是半導體新常態，如何利用人工智慧（AI）、系統化、自動化面對不同市場需求，將是新挑戰。

他認為，半導體產業短期經過價值和供需調整，在半導體新的量變與質變過程中，台灣產業擁有的機會多於挑戰。

展望下半年營運，日月光投控重申，今年逐季成長目標不變。

日月光投控去年合併營收新台幣5699.97億元，創歷年新高，去年稅後獲利639.07億元，其中包括處分子公司利益，較前年大增131.6%，創歷年新高，每股基本純益14.84元。（編輯：楊凱翔）1110623

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