收購世創失敗 環球晶啟動3年1000億擴產計畫

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（中央社記者蔡芃敏台北6日電）環球晶公開收購世創一案破局後，環球晶今天宣布，將啟動擴產計畫，原規劃用於收購案的資金將轉為資本支出及營運周轉使用，2022年至2024年總資本支出達新台幣1000億元。

半導體矽晶圓廠環球晶今天舉行線上溝通交流會，宣布公開收購德國同業世創（Siltronic）一案在今年1月31日交易截止日前，未能完成所有所需的收購條件，沒有取得所有主管機關核准，因此將執行擴產計畫。

環球晶表示，原規劃用於收購案的資金將轉為資本支出及營運周轉使用，預期2022至2024年度總資本支出將達1000億元（約36億美元），包含重大新廠擴建。

環球晶董事長暨執行長徐秀蘭說，即使公開收購Siltronic一案未果，內部在事前即已規劃雙軌策略，她非常期待現在能夠考慮的各種選項，以提升技術發展，提高產能。

環球晶將考慮進行多項現有廠區及新廠擴產計畫，包含12吋晶圓與磊晶、8吋與12吋SOI、8吋FZ、SiC晶圓（含SiC磊晶）、GaN on Si等大尺寸次世代產品。

環球晶擴產計畫涵蓋亞洲、歐洲和美國地區投資，總投資金額最高達1000億元，包括擴充現有廠區以及興建新廠，新產線產品產出時間從2023年下半開始逐季增加。

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環球晶表示，將專注於強化自身成長，透過建立專攻次世代產品的全新產線以布局先進製程，瞄準大尺寸晶圓及化合物半導體，先進製程專用晶圓在環球晶圓的產品光譜占比將大幅提升，產品組合也會更加優化。

環球晶指出，新產品放量時機領先擴產浪潮，可迅速掌握終端科技創新商機、擴大領先優勢、放大營收規模並拓展事業版圖，為客戶及股東創造更多價值。（編輯：林淑媛）1110206