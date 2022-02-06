收購世創破局 環球晶：有合適標的仍會積極併購

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（中央社記者張建中台北6日電）環球晶公開收購世創（Siltronic）一案破局，環球晶今天表示，主因是時間不足，且不會因未能成功收購世創，而不再進行併購，未來仍會持續積極去做。

環球晶下午舉行溝通交流會，董事長暨執行長徐秀蘭說，環球晶公開收購德國同業世創（Siltronic）一案，於2022年1月31日交易截止日前，未能取得德國政府核准，相關合約未能完成並失效。

徐秀蘭表示，德國外國投資管轄單位聯邦經濟事務和氣候行動部一開始便要求要看到中國所提條件，看德國能否接受，是否有其他疑慮。

她說，環球晶直至2022年1月26日才拿到中國完整書面文件，致使德國政府沒有足夠時間完成審批；至於未來是否會持續與德國政府溝通，徐秀蘭並不評論。

徐秀蘭強調，每起併購案都是獨立事件，環球晶是為了要成長，不是為了要併購而併購。如有合適標的，環球晶未來還是會積極併購，不會因為公開收購世創一案未能成功而有所調整，或將併購主軸改為母公司中美晶。

徐秀蘭表示，隨著環球晶規模越來越大，國際併購的困難度有可能會越來越困難，且因地緣政治關係，各國也會更加謹慎。

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徐秀蘭指出，環球晶自市場公開收購世創13.67%股份，是世創第2大股東，並無處分持股的期限，可自由處分；目前並無具體處分計畫，也不代表會轉為長期投資，不做處分。

她表示，根據與世創的合約，環球晶應支付世創5000萬歐元的交易終止費，這筆費用在2021年第4季認列。依環球晶目前財務狀況來看，衝擊有限；對世創的最大股東Wacker或其他應賣的股東，無需支付交易終止費。（編輯：黃國倫）1110206