環球晶德州新廠拚11月動土 徐秀蘭：晶片法案關鍵

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（中央社記者張建中新竹28日電）環球晶決定在美國德州興建全新12吋矽晶圓廠，董事長徐秀蘭表示，美國「晶片法案」非常關鍵，如果法案遲遲無法通過，會有調整作法，若順利過關，新廠預計11月動土。

半導體矽晶圓廠環球晶27日宣布，在美國子公司GlobiTech的所在地德州謝爾曼市（Sherman）興建全新12吋矽晶圓廠。徐秀蘭今天透過線上會議，親自說明新廠投資案。

徐秀蘭表示，今年2月確定收購德國矽晶圓廠世創（Siltronic）失利後，啟動新台幣1000億元的擴產計畫，目前依計畫於6個國家現有廠區進行擴產，新建廠方面，原訂4月選定設廠地點，但因還在評估可能的國家設廠總體競爭力，同時與客戶洽談長期合約，才延到現在決定。

徐秀蘭說，包括補助、客戶及水、電、人才供應等都是新廠評估要件。她透露，除了德州，美國俄亥俄州等地區政府也來台招商，最後考量德州是美國子公司的大本營，人力管理比較方便，新廠才會決定落腳德州。

徐秀蘭表示，新廠第1期投資金額約新台幣550億元，若達到最高產能每月120萬片，總投資金額將達50億美元（約新台幣1480億元）。第1期的8成產能被客戶預訂，才會啟動建廠，後續會搭配客戶需求，再追加投資。

在水、電供應方面，徐秀蘭說，包括供應量及成本都是可控的。她透露，目前已談定在一定時間享有非常具競爭力的電價。

至於人力資源方面，徐秀蘭表示，將會透過與台灣及美國大學、技術學校合作，在人力掌握方面將更方便。

徐秀蘭說，新廠可獲得美國多個層級政府的補助款，有助於平衡初期建廠成本，不過，她表示，「晶片法案」（CHIPS Act）目前還沒有通過，是最不可控的。

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徐秀蘭指出，「晶片法案」對於新廠非常關鍵，如果法案遲遲無法通過，一定會調整作法，至於如何調整則保留。她強調，環球晶能等的時間沒有很多，因為客戶需求強勁。

徐秀蘭說，若法案順利過關，新廠預計11月動土，法案如果能早日通過，不排除動土時間會略早一點。她表示，環球晶集團自1999年即在德州投資，至今德州廠仍是集團表現最佳的廠區之一，有信心未來新廠能做得更好。（編輯：楊蘭軒）1110628