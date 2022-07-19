美前防長建議台灣男女皆服役1年 總統府：無評論

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（中央社記者葉素萍台北19日電）前美國國防部長艾斯培建議，讓年輕台灣男性、女性在軍隊中服役至少一年，並進一步加強後備軍人的動員能力。總統府晚間指出，沒有評論，但感謝艾斯培對於台灣長年的支持，及對台灣國防的關心和重視。

前美國國防部長艾斯培（Mark Esper）今天建議，台灣應大幅增加國防預算，延長義務役期，讓年輕台灣男性、女性在軍隊中服役至少一年，並進一步加強後備軍人的動員能力，方能讓台灣與美國等盟友的防衛同步化。

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總統府發言人張惇涵晚間答覆媒體表示，對於艾斯培的意見，總統府沒有評論，但感謝艾斯培對於台灣長年的支持，及對台灣國防的關心和重視。

張惇涵表示，關於義務役役期，總統府已多次說明，國防部就各方意見進行評估中，但尚未有定案。而義務役役期長度，必須衡量戰訓任務的訓練量能，並符合國軍強化「不對稱作戰」的戰備思維，有效應對現代戰爭的需求。（編輯：林克倫）1110719