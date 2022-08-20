改善部隊營舍 國防部興安專案拚113年改造90案

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（中央社記者賴于榛台北20日電）為改善國軍生活營舍環境，擺脫大通鋪、老舊廁所等情形，國防部啟動興安專案，已完成湖口3營區、新竹基地及岳崗營區工務大樓；行政院督導加速推動下，力拚113年完成改造90案。

為確保政策進度，在總統蔡英文指示下，行政院政務委員兼工程會主委吳澤成除了督導社會住宅進度，也控管民國106年起推動的興安專案辦理進度。

吳澤成日前接受中央社記者訪問時笑著說，「總統說，只要蓋房子的都跟我有關」，他當然要持續緊盯。

興安專案目前有湖口三營區、新竹基地及岳崗營區工務大樓3案完成改造。吳澤成說，看過改善後的生活營舍，讓他想起當年當兵時，許多人為了隱私，要用毛巾、衣服等做成簡易窗簾，或是洗澡只能「坦誠相對」，都讓有些人不適應軍旅生活。

吳澤成表示，現在改造後真的差很多，像是湖口三營區，過去睡的是大通鋪、用的是舊廁所，現在國軍可以有木質系統桌床櫃套房，且每人使用空間由原6平方公尺增加至8至10平方公尺，如廁、淋浴環境也更好。

吳澤成表示，開始控管興安專案辦理進度後，發現國防部其實很積極，流標案件也不多，但部分案件涉及跨部會審議，因此才需要他出面協助，包含協調涉及跨部會的出流管制計畫、水保計畫及文資審查。

他說，國防部遇上相關審查窒礙難行時，工程會便協助協調地方政府、經濟部、農委會、文資單位等，排除程序障礙，也參與每月的「國防部興安專案管制會議」，目前興安專案進度按計畫進行。

國防部106年推出興安專案，專案總經費預估新台幣1126億餘元，由「國軍營舍及設施改建基金」支應，除了目前已完工的3案，今年下半年包含考潭營區、莊強營區、福興營區、東沙營區及水溪靶場營舍新建工程等5案也預計陸續完工、驗收及移交接管。

整體營舍改造案件將達103案，112年底累計完工31案、113年5月完工59案，共計90案；工程規模龐大、工期較長、位處偏遠等13案，希望能在114至116年陸續完工，預計嘉惠國軍8萬2731人。

至於社會住宅政策，包含直接興建12萬戶、包租代管8萬戶，以及部分旅館、國有房舍轉型社會住宅，預計113年達標。

根據內政部資料，截至7月底，直接興辦社宅達成數5萬9292戶，其中既有戶數6287戶、新完工1萬5318戶、興建中2萬3210戶、已決標待開工1萬4477戶；包租代管媒合數也達4萬5250戶。

吳澤成表示，社宅推動情形已納入公共建設督導會報，按月追蹤進度，目前直接興建的進度，距12萬戶目標尚有約6萬餘戶需達成，內政部已盤點出217處區位適合的土地，約可興建7萬戶社會住宅，預計分年分期推動，補足地方量能不足。

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吳澤成說，依據內政部規劃，預估至年底可再發包1.7萬戶，當中包含國家住都中心約1.3萬戶，地方政府4489戶，占目前規劃中6萬餘戶的27%。

為避免社宅流標影響進度，吳澤成說，近日協處了3案地方興辦社宅，主要流標原因，一是編列預算低於市場行情、要求取得多項標章及完工後保養，但未編妥費用；再者，是未依工程項量，訂定合理工期設計書圖契約，也有招標文件有綁標疑慮等情形，因此工程會介入，建議調整招標文件，3案已重新招標。（編輯：郭無患）1110820