僑民役男回台 內政部：居住滿1年須服兵役才可出境

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內政部21日說，役齡前移居國外的僑民役男，回國後滿1年或曾有2年每年累積居住逾183日，將依法辦理徵兵。圖為今年1月陸軍進行戰備部隊實兵演練。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳俊華台北21日電）內政部今天說，役齡前移居國外的僑民役男，在回國後屆滿1年或曾有2年每年累積居住逾183日，將依法辦理徵兵，須履行兵役義務後才可再次出境；目前已有約2000名列管僑民役男服役。

內政部透過新聞稿表示，為配合國家僑務政策及給予返國定居僑民適應期，役齡前移居國外的僑民役男，在回國後屆滿1年，或曾有2年每年累積居住逾183日，將依法辦理徵兵，符合徵處條件的僑民役男，須履行兵役義務後，才可再次出境。

內政部說，因疫情肆虐，為避免歸國僑民役男搭乘飛機出入境，造成國內社區防疫壓力，及僑民役男返回僑居地的染疫風險，役政署比照SARS期間，研訂疫情因應措施。

內政部指出，從世界衛生組織在民國109年3月11日宣布新冠肺炎疫情全球大流行起到今年6月30日，免予計算僑民役男在台居住時間，影響僑民役男約9369人，後續將再視疫情狀況，檢討免予列計僑民役男在台居住的時間。

內政部說，役男須取得僑委會核發的證明文件，或持有僑居身分加簽的中華民國護照，才具有兵役法規的僑民役男身分，並非具有雙重國籍的役男就屬僑民役男。

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據役政署統計，111年全國列管僑民役男人數（75年次至92年次）為2萬3566人，2年累積居住逾183日者95人，連續居住滿1年者327人，已有約2000名列管僑民役男服役。

內政部指出，僑民役男如因生涯規劃，希望儘早服役，可到戶籍地鄉鎮市區公所役政單位，申請志願提前徵兵，役政單位受理後，將儘速安排役男接受徵兵檢查、抽籤等徵兵處理程序後，徵集入營。（編輯：蘇志宗）1110721