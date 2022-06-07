談九二共識 朱立倫﹔沒有共識的共識

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（中央社記者江今葉華盛頓6日專電）國民黨主席朱立倫今天表示，九二共識是「沒有共識的共識」，是「創造性模糊」，在沒有更好的方案以前，還是用這樣的方式持續交流。

朱立倫今天在華府智庫「布魯金斯研究所」（Brookings Institution）發表「台灣未來方向」演說，除了向美國政界、學界說明國民黨政策走向與美台關係外，也正式宣告國民黨駐美代表處即將揭幕。

朱立倫表示，兩岸政治與政策或許存在分歧，但人民間的善意始終仍是一條未斷的鎖鏈。在此基礎上，台灣可以成為國際秩序與規範的穩定器、民主捍衛者與東西方的橋梁，「不要問美國能為台灣做什麼，要問我們能一起為中國自由做什麼」。

朱立倫指出，強有力的防衛與自由國家聯盟對地區安全不可或缺，但接觸與溝通比衝突與碰撞更為可取。國民黨堅持與北京進行「基於原則的交往」，以穩定兩岸關係、減少威脅、管控危機。

在被問及對九二共識的看法時，朱立倫表示，九二共識是兩方的建設性、創造性模糊，是「沒有共識的共識」（Non-Consensus Consensus）。國民黨期望擱置衝突，向前邁進。

他引曾任大陸委員會主任委員的國民黨副主席夏立言看法指出，若凡事要講明，可能會為兩岸非政治議題交流帶來困擾。國民黨希望為人民解決問題，不想浪費時間爭論所謂的「沒有共識的共識」。就像美國的一中政策，九二共識是「沒有共識的共識」，是雙方創造的模糊。

朱立倫稍後面對媒體追問時表示，智庫演說沒有提及九二共識，是因為今天的演講是談目前台海情勢及美中關係。不是以政黨角度談，而是從整個台灣角度看，但在座談或內部討論時當然會明確表達國民黨立場。

他表示，國民黨期望兩岸能持續溝通交流。九二共識是「創造性模糊」，也是目前所需要的，在沒有更好的方案以前，還是期望以這樣的方式持續交流。

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對於朱立倫提出的論述，民進黨駐美代表處辦公室主任彭光理（Michael Fonte）給予肯定，認為全面談到保護台灣的必要性。他也歡迎國民黨在華府成立代表處，也相信美國國務院與智庫會向他們探詢國民黨政策，他甚至期待能有機會公開辯論。

前美國在台協會（AIT）理事主席、布魯金斯研究所資深研究員卜睿哲（Richard Bush）同樣歡迎國民黨重返華府。他指出，特別是在2024年總統大選前夕，對美國而言可以清楚了解兩黨未來政策與候選人政策，這只是開端，相信未來能有更深入與更廣泛的對話。（編輯：張佑之）1110607