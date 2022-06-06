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朱立倫：國民黨是親美政黨 持續對抗共產主義

2022/6/6 09:19（6/6 09:42 更新）
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國民黨主席朱立倫（左2）、國民黨副主席夏立言（右1）3日上午抵達華府，展開為期6天訪問。（中央社檔案照片）
國民黨主席朱立倫（左2）、國民黨副主席夏立言（右1）3日上午抵達華府，展開為期6天訪問。（中央社檔案照片）
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（中央社記者王承中台北6日電）國民黨主席朱立倫2日啟程訪美，國民黨文傳會今天表示，朱立倫日前在訪問史丹佛大學胡佛研究所，與美方學者交流時表示，國民黨是與美國擁有緊密連結的親美政黨，持續對抗共產主義，與中共做價值與制度的競爭。

國民黨主席朱立倫2日啟程訪美，國民黨文傳會今天發布新聞稿指出，朱立倫一行於美西時間2日上午訪問史丹佛大學「胡佛研究所」（Hoover Institution），與各界學者、專家，包括戴雅門（Larry Diamond）、祁凱立（Kharis Templeman）等人就台海安全、兩岸關係及疫情後的世界動態等議題交換意見。

國民黨表示，在與美方學者交流時，學者提出對於年底地方選舉的關切，朱立倫指出，目前國民黨除在地方有超過2/3縣市的執政權以外，也陸續提出優秀候選人挑戰收復曾執政的直轄市與各縣市，對年底選情是審慎樂觀。

朱立倫表示，反而民進黨在諸多重要縣市，特別是北部目前還無法整合提名候選人，國民黨有信心依靠理性路線與政策願景爭取大多數民眾的支持。

韓國保守派候選人尹錫悅當選總統，菲律賓前總統馬可仕獨子小馬可仕（Ferdinand "Bongbong" Marcos, Jr.）贏得總統大選。對於亞洲民主現況，朱立倫指出，韓國與菲律賓今年的總統選舉都有相當令人驚奇的結果，韓國選擇了保守政黨執政並準備進一步重啟核能，菲律賓也因為期待經濟發展因素選出政治世家後人，顯示民意持續改變，候選人因素也相當吃重，鄰國的民主發展，都可能多少影響台灣的選舉。

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國民黨指出，現場有學者提問，如何描繪國民黨扮演的的角色，朱立倫表示，國民黨無論從歷史價值淵源還是現實當中曾經並肩作戰的記憶，都是與美國擁有緊密連結的親美政黨。

朱立倫指出，國民黨100年來持續對抗共產主義，與中共做價值與制度的競爭，同時依然願意與中國大陸民間維持溝通，更曾經浴血奮戰保衛台灣，至今不變，無論面對何種威脅進犯，國民黨都把捍衛中華民國、保衛台灣放在第一要務，因此能夠扮演追求台海和平的穩定力量。（編輯：楊凱翔）1110606

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