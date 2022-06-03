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抵華府將與美方接觸 朱立倫：該見的朋友都會見

2022/6/3 22:25（6/3 22:36 更新）
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國民黨主席朱立倫（左2）、國民黨副主席夏立言（右1）3日上午抵達華府，展開為期6天訪問，期間將為國民黨駐美代表處揭牌，也預計拜會美國政界、學界與國會。中央社記者徐薇婷華盛頓攝 111年6月3日
國民黨主席朱立倫（左2）、國民黨副主席夏立言（右1）3日上午抵達華府，展開為期6天訪問，期間將為國民黨駐美代表處揭牌，也預計拜會美國政界、學界與國會。中央社記者徐薇婷華盛頓攝 111年6月3日
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（中央社記者徐薇婷華盛頓3日專電）國民黨主席朱立倫訪美，今天抵達華府，展開為期6天的訪問。朱立倫表示，在華府期間將為國民黨駐美代表處揭牌，也將拜訪美國政界、學界與國會，「該見到的朋友都會見」。

朱立倫2日啟程訪問美國，首站先到舊金山，待不到一天就搭乘夜班飛機轉往華府，於美東時間今天上午7時許飛抵華盛頓杜勒斯國際機場（Dulles International Airport）。

朱立倫接受現場守候媒體訪問表示，此行來華府，第一件事就是為國民黨駐美代表處揭牌，第二個是希望拜會很多老朋友，有一些午餐、晚餐與拜會行程。

他說，不管是美國政界、學界、國會或是智庫的朋友，有些過去在政府機關服務，或是有很多接觸的經驗，「大家這次老朋友相聚，我相信很多可以談的」。

朱立倫2015年11月曾以國民黨總統候選人身分訪問華府，當時見到時任美國副國務卿布林肯（Antony Blinken）、時任白宮國安會亞太事務資深主任康達（Daniel Kritenbrink）等美方官員。

至於這次再訪華府，是否能見到同樣等級美方官員。朱立倫表示，這次是完全不一樣情況，上一次是以總統候選人身分，這次主要是政黨外交，一方面跟美方談國民黨駐美代表處，也會觸及美台間一些議題；他相信不管是美國政府、國會、智庫或是學界，這次接觸層面「更廣更多」。

面對記者追問拜會美方層級，朱立倫強調：「我們該見到的朋友都會見。」

在華府期間，朱立倫6日將於布魯金斯研究所（Brookings Institution）發表公開演說，談論國民黨對台灣未來的願景，8日將替國民黨駐美代表處揭牌。

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據了解，朱立倫此行也將拜訪美國國務院、白宮國安會、國防部與國會，也預計拜會國際共和研究所（International Republican Institute, IRI）、新美國安全中心（CNAS）等數個華府著名智庫。

結束華府行程後，朱立倫9日將轉往紐約與美國外交政策全國委員會（NCAFP）、外交關係協會（CFR）交流，10日再到洛杉磯與僑胞會面，並於美西時間11日凌晨搭機返台。（編輯：林憬屏）1110603

國民黨主席朱立倫（右2）3日飛抵華府，與現場等候僑胞合影。中央社記者徐薇婷華盛頓攝 111年6月3日
國民黨主席朱立倫（右2）3日飛抵華府，與現場等候僑胞合影。中央社記者徐薇婷華盛頓攝 111年6月3日
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