朱立倫訪美：為國民黨總統候選人建立溝通管道

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國民黨主席朱立倫表示，此次訪美最主要是重啟國民黨駐美代表處，也為國民黨未來總統候選人建立溝通管道。中央社記者江今葉華盛頓攝 111年6月6日

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（中央社記者江今葉華盛頓5日專電）國民黨主席朱立倫今天表示，此次訪美最主要是重啟國民黨駐美代表處，也為國民黨未來的總統候選人建立與美方的溝通管道。

朱立倫今天上午和華府台媒茶敘，談到此行主要目的表示，將清楚向美方朋友表示國民黨路線從頭到尾不變，也期望持續與美方溝通，只要是對中華民國有利、對台灣有利的，國民黨都贊成，只是各方用不同角度面對當前國際局勢、區域安全或國防、經貿議題。

至於在美中對抗裡，國民黨如何拿捏與華府、北京距離？朱立倫指出，兩岸應該保有溝通管道、交流平台，持續交流溝通是降低衝突、降低誤解的最好方式。

朱立倫指出，國民黨駐美代表處在2008年關閉，之後華府就沒有國民黨的聲音，這次重啟代表處將能讓大家知道國民黨的立場，並呈現不同聲音。

問及此行是否是為2024年總統大選鋪路，朱立倫澄清，「跟我本人完全無關」，只是作為國民黨主席必須在工作上做好政黨外交，重啟駐美代表處。

他說，就遠程角度而言，也是為國民黨未來的總統候選人建立溝通管道，將國民黨親美路線很清楚地告訴美方朋友，沒有任何個人考量，只希望國民黨好，未來的總統候選人能贏得勝選。

朱立倫今天下午走訪華府美京中華會館，晚上出席國民黨地區黨部安排的僑宴，與當地僑領與僑胞交流。（編輯：周永捷）1110606

國民黨主席朱立倫（左4）訪問華府美京中華會館，與當地僑領交流。中央社記者江今葉華盛頓攝 111年6月6日