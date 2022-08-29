朱立倫：重獲人民支持是國民黨最重要目標

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（中央社記者王承中台北29日電）國民黨主席朱立倫今天表示，未來國民黨最大的挑戰就是要能夠獲得人民的支持，而重獲人民支持是最重要的目標，他不斷把黨的路線走回大家認同的捍衛中華民國，親美、友日、和陸缺一不可。

國民黨今天在中央黨部召開第21屆111年度中央評議委員會議，朱立倫致詞時表示，面對未來，國民黨最大的挑戰就是能夠獲得人民的支持，重新獲得人民的支持是最重要的目標。他擔任黨主席後，不斷把黨的路線走回大家認同的捍衛中華民國，守護民主自由，維護區域和平。

朱立倫指出，具體的做法就是必須要親美、必須要友日、必須要和陸，三者缺一不可。國民黨回到華府設立駐美代表處，且日本是台灣的鄰居，國民黨不能再限於一部分歷史情節，讓大家覺得有任何的反日、仇日，而是必須要知日、友日，這是國民黨的基本態度。

朱立倫表示，兩岸關係是重中之重，兩岸必須要溝通、對話、交流，不能夠對抗、交惡，更不能夠引起戰爭，讓下一代受到傷害。所以在最困難的時候，國民黨持續保持溝通管道。在兩岸面臨嚴重的環境條件之下，國民黨希望能夠緩和氣氛，降低任何戰爭的風險。

朱立倫表示，副主席夏立言率團訪問中國大陸，關心台胞，是真正的愛台灣，真正為台灣同胞做事情，而民進黨不斷地抹紅、攻擊，卻提不出任何能夠解決問題的方案。做對的事，對台灣好的事，對同胞好的事，國民黨願意勇敢努力去做，所以親美、友日、和陸會持續的做，這是國民黨應該要堅定的立場。

中評委林松竹認為，美國總統拜登表示不尋求改變中國大陸的體制，也就是不反共，因此國民黨絕不能反共。兩岸只能和平，絕對不能戰爭，如果發生戰爭，大家還能跑到哪裡去，只能統統去跳海。

另外，中評委厲耿桂芳則表示，她從第14屆全代會參加至今，看到黨的向心力一屆比一屆弱，呼籲朱立倫要有劉備三顧茅廬求才決心，孫文學校總校長張亞中能說能言，民進黨黨員都嚇死了，黨中央要拜託張亞中繼續打筆仗。（編輯：張均懋）1110829