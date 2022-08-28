全代會為縣市長選戰造勢 朱立倫：一席都不能放棄

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（中央社記者劉冠廷、王承中桃園28日電）國民黨今天召開全代會為年底選舉造勢，黨主席朱立倫下午在閉幕致詞時強調，今年全代會只有一個中心任務，就是2022年團結勝利；年底縣市長選戰，一席都不能放棄、拚到底，這就是國民黨的精神。

朱立倫上午在全代會開幕致詞時，肯定率團訪問中國大陸的副主席夏立言，冒著被抹紅、抹黑，堅持做對的事情；還提及已故前總統、前主席李登輝執政時，國民黨推動台灣民主化，讓台灣有今天的民主。不過，朱立倫未提及九二共識，引發關注。

國民黨今天在桃園召開第21屆第2次全國代表大會，包括馬英九、吳敦義、江啟臣等歷任黨主席，以及黨籍立委、縣市長參選人與會。

朱立倫下午在閉幕致詞時指出，若只想到自己，黨不會有未來，唯有共同為大我努力，國民黨才有共同的未來；國民黨在野，力量很小、沒有資源，但擁有志氣、奮鬥的決心，今年全代會只有一個中心任務，就是2022年團結勝利。

朱立倫強調，國民黨立足台灣，為了中華民國與台灣，年底選舉是最關鍵時刻，台灣必須撥亂反正，國民黨重返執政，這是全黨共同目標；年底縣市長選戰，一席都不能放棄，看到大家堅持不放棄、拚到底，這就是國民黨的精神。

朱立倫指出，國民黨路線堅持中道、理性，要讓社會看到不一樣的國民黨，除了親美、友日，也重視兩岸關係，希望「和陸」讓兩岸持續交流，國民黨永遠是中華民國派。

國民黨此次全代會主軸是為所有年底縣市長參選人造勢，上午的開幕式以「棒球」為主題，參選人從朱立倫手中接下球棒，擺出強棒出擊的「全壘打預告」姿勢後揮棒，象徵擊出全壘打的信心。

朱立倫開幕致詞時說，面對年底選舉，國民黨要結合社會各界力量，不只正藍，還要讓更多中間選民、年輕選民認同國民黨；國民黨的優勢是過去這14位現任縣市長，每一位的表現都秉持一個原則，為人民拚好日子，讓大家能過好日子。

對於夏立言率團訪陸引發議論，朱立倫指出，為台灣好、為同胞好，國民黨冒著被抹紅、抹黑風險，夏立言堅持去做對的事情，可當面表達台灣對軍演的不滿跟憂慮，並希望解決台生、台胞、台商問題，盼能化解海峽兩岸經濟合作架構協議（ECFA）可能終止的危機。

朱立倫致詞提及國民黨歷任執政者、領導者時，指已故的前總統、前主席李登輝執政時，國民黨推動台灣民主化，才讓台灣有民主的今天。

不過，因朱立倫日前訪美時曾說，九二共識是沒有共識的共識，他今天在全代會致詞時未提及九二共識，引發關注。

全代會開幕後，進入黨務報告、現階段政治任務案等會議議程。秘書長黃健庭在黨務報告時表示，黨產會假轉型正義之名，進行政治追殺，國民黨絕不放棄上訴爭公理，會繼續匯聚各方法律意見，據以研議再度提請釋憲。

面對年底選戰部署，黃健庭說，會在參選人正式登記後，由朱立倫領銜，邀請歷任主席、卸任政務官、立法委員及學者組成中央助選團，到各地站台助講。

此外，下午的全代會議程討論國民黨中常會今年3月通過中常委選制改革方案，未料引發部分黨代表不滿；黨代表徐正文霸占發言台，又提案建議黨中央同意他以無黨籍身分報備參選台北市議員，引爆肢體衝突，最後徐正文被勸離會場。（編輯：楊凱翔）1110828