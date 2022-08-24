朱立倫：親美友日和陸 缺一不可

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

中國國民黨24日在中央黨部舉行中常會，黨主席朱立倫（後右2）親自主持，並在會中針對時事議題發表談話。後右為立委曾銘宗。中央社記者王騰毅攝 111年8月24日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉冠廷台北24日電）國民黨主席朱立倫今天說，最近他不斷會見國外訪團，讓國際朋友清楚看到，國民黨親美就是親民主自由，友日就是知日友日，相互了解，以及和陸，讓彼此能夠和平，親美、友日、和陸，缺一不可。

國民黨今天下午召開中常會，朱立倫在會中表示，最近不斷會見國外訪團，他都一再強調國民黨是負責任的政黨，對於國家安全，對國防全力支持，認為要有堅強的國防（Defense），另一方面對於區域安全，就是要對話（Dialogue），有這兩個D，才是對全民最好的負責。

朱立倫說，但目前的執政黨只強調國防，不斷要讓人民上戰場，卻沒想用任何方式去對話、交流，減少風險，這是不負責任的。國民黨秉持愛台灣的決心，愛每一位台灣子弟，除了要有堅定的國防，更希望透過對話交流，降低衝突，減少戰爭風險。

朱立倫強調，這也是為什麼國民黨願意在最辛苦的時候，從事兩岸交流與對話；同時，他也讓國際朋友清楚看到，國民黨親美就是親民主自由，友日就是知日友日，與朋友一起相互了解，以及和陸，讓大陸台灣彼此能夠和平，親美、友日、和陸缺一不可。

朱立倫也提到，近日發生震驚台灣社會的殺警案，而從2019年至今，已發生3起殺警事件，警察工時長、警械使用又這麼嚴格，警察自我保護如此不足的情況下，政府一直沒有積極作為，沒有真正檢討與改進，協助警察，政府一定要負起責任，保護警察。

朱立倫說，目前的死刑犯中，有3名是殺警的死刑犯，其中有一名長達20年都未執行死刑，這都是民眾所質疑與無法接受的；同時，有一名外役監囚犯逾假未歸，這不是逃亡，什麼才是逃亡，這是什麼樣的管理，為何外役監會有如此鬆散的情況，希望國民黨立法院黨團一定要追究到底。

談到柬埔寨打工詐騙案頻傳，朱立倫則說，一個國家怎麼會讓自己的人民受到傷害，卻沒有積極的作為或解決方案，讓人匪夷所思；讓自己的下一代淪落到柬埔寨、緬甸打工，執政當局應好好反省檢討，為何沒有提供新生一代，更好的工作環境與經濟條件。（編輯：黃國倫）1110824