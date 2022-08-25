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回復中華民國國籍 曹興誠：已決定死在台灣

2022/8/25 23:07
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（中央社記者林克倫台北25日電）聯電前董事長曹興誠接受媒體專訪時透露，回復中華民國國籍一事，「過兩天就解決了」。他強調，回復中華民國國籍，他已決定會死在台灣，不會死在國外。

自由亞洲電台今天在臉書發布專訪曹興誠影片，被主持人問及中華民國國籍一事，曹興誠說，「過兩天就解決了」。他指出，自己叫大家反共，卻躲在外面是不行的，台灣人需要一股士氣，「我是從國外回來，放棄新加坡國籍，跟大家在一起」，有象徵意義。

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曹興誠指出，他已決定會死在台灣，不會死在國外，並笑稱，死法有3種，一是病死、沒辦法；二是笑死，即看到中共垮台，整個罪行通通暴露，遭整個中華民族聲討，三是戰死。

對於捐款一事，曹興誠說，美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）離開台灣後，解放軍的軍演區域將台灣包圍，他當晚就決定要出面講話，當時想說，講話要捐錢、聲量才大，就捐1億美元好了，「希望我30億（新台幣）帶個頭啊，最好能到3000億元」。（編輯：楊凱翔）1110825

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