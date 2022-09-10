大陸官媒：九二共識只有「一中」沒有「各表」

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（中央社記者呂佳蓉台北10日電）今年是海基會與海協會香港會談30週年，大陸官媒人民政協報今天刊登一篇文章，指出要正本清源「九二共識」，強調「九二共識」只有「一中」，沒有「各表」。

人民政協報是中國大陸全國政協的機關報。這篇文章指出，台灣長期以來對於「九二共識」將之理解為「一中各表」，即認為兩岸都承認同屬一個中國，但對於「中國」的理解，台灣方面解釋為中華民國。

報導又稱，近幾年來，還有國民黨高層偷換概念，在提到「九二共識」時，將其進一步稱為「一中各表的『九二共識』」。

報導宣稱，無論是「九二共識」、「一中各表」，還是「一中各表的『九二共識』」，兩岸都必須正本清源。這也體現國民黨內一些人還在和大陸爭奪誰代表中國的問題。

報導又稱，這個問題在「新中國」（即1949年中共建政）成立後，新政協的召開就已解決。「1949年10月1日，隨著中華人民共和國中央人民政府宣告成立，就已宣告取代了中華民國政府，而成為代表全中國的唯一合法政府。」

報導指，「這是在中國這一國際法主體沒有發生變化情況下的政權更替，中國的主權和固有領土疆域沒有改變，中華人民共和國政府理所當然地完全享有和行使中國的主權，其中包括對台灣的主權。」

對於「九二共識」，報導宣稱，30年前，經由兩岸雙方授權，海協會和海基會達成各自以口頭方式表述「海峽兩岸均堅持一個中國原則」的共識，其核心要義就是「海峽兩岸同屬一個中國，共同努力謀求國家統一」。

報導說，「九二共識」見證者和重要參與者、海協會副會長孫亞夫說，共識中，雙方都表明了海峽兩岸均堅持一個中國原則和努力謀求國家統一的態度，對於一個中國的涵義，海基會表示雙方認知各有不同，海協會表示在事務性商談中不涉及，作了擱置爭議的處理。

孫亞夫指出，這個共識是在兩會都表明了堅持一個中國原則、努力謀求國家統一態度的前提下，暫時擱置對一個中國政治涵義認知的分歧，從而達成的。

報導又訪問了南京大學台灣研究所所長劉相平。劉相平表示，「民進黨當局」一直拒絕接受和承認「九二共識」，目的是搞「台獨」；而國民黨由於自身努力不夠，在台灣多次選舉中敗北，其自我反省能力欠缺，反而怪罪、扭曲「九二共識」，甚至放出風聲要放棄「九二共識」。

劉相平批評，國民黨這種中華民族立場搖擺和倒退的做法，加劇了兩岸關係的緊張，降低了兩岸同胞對兩岸關係和平發展、中國和平統一前景的期望值。

對於「九二共識」的問題，台灣藍綠兩黨皆有不同態度。

蔡英文總統上任後，陸委會此前曾表態，台灣已翻過「九二共識」的歷史一頁，已無須再討論「九二共識」的相關問題，並提出「和平、對等、民主、對話」的八字箴言，呼籲對岸思考互動關鍵。

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前總統馬英九則呼籲應要回歸「原汁原味『九二共識』」。他在去年5月舉辦的「兩岸重開機」研討會表示，2016年民進黨執政後，不接受兩岸成功實施8年的「九二共識，一中各表」，官方互動管道立刻關閉。馬英九也曾表示，台灣不要否定「九二共識」，大陸也不要無謂攻擊「一中各表」。

國民黨主席朱立倫日前則說，「九二共識」是「沒有共識的共識」，是「創造性模糊」，在沒有更好方案以前，還是用這樣的方式持續交流。（編輯：周慧盈）1110910