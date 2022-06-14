朱立倫談九二共識 張亞中：黨主席怎能說謊講錯話

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（中央社記者劉冠廷台北14日電）孫文學校總校長張亞中今天表示，九二共識具有內涵，有「2個共識」與「1個沒有共識」，這是非常清楚的，朱立倫做為國民黨主席，如果不了解怎能說謊或講錯話，九二共識絕對不是沒有共識的共識。

朱立倫訪美期間談到九二共識是「沒有共識的共識」並提出國民黨是親美不親中的言論，張亞中今天在接受廣播專訪時認為，這顯示出對國際政事的貧乏；九二共識當中包含「兩岸同屬一個中國」、「兩岸謀求國家統一」兩個共識，其中沒有共識的部分，則是在於一個中國是否各自表述。

張亞中說，九二共識具有內涵，有2個共識與1個沒有共識，這是非常清楚的，朱立倫做為國民黨主席，如果不了解怎能說謊或講錯話，九二共識當然是有內涵，絕對不是沒有共識的共識。

此外，張亞中也談到，國民黨秘書長黃健庭上週到高雄市議會討論高雄市長選舉時，自己有好幾位議員支持，「假投票」排名靠前，但黨中央到目前為止都沒與他聯繫，就連一通電話都沒有。

由於16日在高雄市地方企業界會有一場勸進大會，是否可能宣布參選，張亞中說，當天會有高雄市100位企業界支持他選高雄市長，但他不會主動宣布參選，如果國民黨願意徵召他，他絕不畏戰，但也不會主動去爭，避免黨內再次發生不愉快的情形。（編輯：蘇龍麒）1110614