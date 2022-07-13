海峽論壇致詞 夏立言：以九二共識續推兩岸對話

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（中央社記者劉冠廷台北13日電）國民黨副主席夏立言今天在海峽論壇提出3點呼籲，包括兩岸過去已達成的協議一定要繼續執行和維護等；他也強調，國民黨將在「九二共識」務實基礎上，繼續推動海峽兩岸交往對話，堅持反台獨。

夏立言今天以預錄形式參與海峽論壇，他表示，擔任陸委會主委期間，恰是兩岸交流全盛時期，深刻體悟國民黨承先啟後、開創兩岸交流的重責大任。國民黨前次執政8年間，因兩岸從民間到官方有高度互信，創造多項成就，然而近年來兩岸關係卻漸趨緊張。

夏立言並提出3點呼籲，一是兩岸過去已經達成的協議，一定要繼續執行和維護。他表示，最近兩岸經貿陸續出現了一些事件，但似乎都沒有很好的協商和解決。目前應該要讓「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」和「兩岸投資保障和促進協議」的機制和精神能夠運作與落實，保障兩岸經貿合作交流能夠持續正向發展。

夏立言說，再來是要儘量克服困難，降低兩岸交流可能的不便和成本。新冠疫情發生至今已2年多，隔離檢疫措施所造成的阻礙已經不容小覷。如果往返兩岸所需的長時間隔離，以及航點有限的情況長期存在，兩岸民間交流的意願和能力可能都會大幅受限。

夏立言指出，第三是追求和平，包括努力促進有利於兩岸和平的外在環境。自兩岸破冰以來，國民黨一直堅持在捍衛民主自由、維護區域安全的同時，又能夠維繫兩岸和平穩定、推動兩岸經貿交流與繁榮的路線。相信這個方向，不只對台灣和大陸都有利，同時也符合世界上所有關切台海局勢各方的期盼，值得兩岸共同堅持和維護。

他強調，面對當前國際情勢和兩岸關係的新形勢，國民黨將恪守相關法律，遵循黨章、黨綱規定，在「九二共識」這個務實基礎上繼續推動海峽兩岸交往對話，堅持「反對台獨」、由「求同存異」進一步走向「求同尊異」。

國民黨表示，國民黨一貫秉持黨綱、黨章的規範，堅持與對岸做有原則的溝通，並推動民間往來交流，在守護中華民國民主自由生活方式的同時，也降低台海衝突風險，這才是對台灣人民最好的中道路線。無論執政或在野，國民黨都重視兩岸交流，盼兩岸能夠透過互動，維持住安定、繁榮與和平的局面。

國民黨並呼籲民進黨，不要阻礙民間交流，不要亂貼解決問題者政治標籤，不要關閉兩岸交流管道，傷害台灣人民權益。國民黨堅定捍衛中華民國及民主自由價值，並以務實作為推動兩岸交流，將持續扮演台海和平穩定的中道力量。（編輯：郭無患）1110713