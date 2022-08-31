北京舉辦九二共識研討會 兩岸60多人與會

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（中央社台北31日電）台海緊張之際，大陸海峽兩岸關係研究中心30日舉辦「九二共識」30週年學術研討會。根據新華社報導，邀請親歷者及兩岸專家學者等60多人以線上或實體方式與會。

今年是海基會與海協會香港會談30週年，據新華社報導，這場會談，中共中央台辦、國務院台辦，北京相關負責人出席研討會並致詞。

大陸海協會副會長孫亞夫、周寧出席會議並演講；台灣海基會前副董事長兼秘書長邱進益、前副秘書長李慶平等在現場或以視訊等方式參會。

與會人士稱，「九二共識」體現雙方擱置爭議、求同存異的政治智慧。兩岸在堅持「九二共識」政治基礎上，開啟協商談判等交流交往，也因有此政治基礎，才能實現兩岸領導人首次會晤。

與會人士還指，認同「九二共識」，堅持一個中國原則，兩岸關係就能和平發展。同時批評，「民進黨當局」堅持台獨分裂路線，處心積慮挾洋自重，蓄意製造兩岸對立對抗，把台灣推向險境、絕境。

中國社會科學院台灣研究所所長楊明杰認為，大陸堅持「九二共識」，體現的是對兩岸民意的尊重，維護的是兩岸同胞的利益，捍衛的是兩岸關係和平發展的成果。

線上參會的文化大學社會科學院院長趙建民說，在兩岸關係發展的關鍵時刻，兩岸人民應該發揮中華民族的智慧，化解分歧共創雙贏，不斷深化兩岸融合發展，促進同胞心靈契合。

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對於「九二共識」，陸委會曾表示，台灣已經翻過「九二共識」的歷史一頁，已無須再討論「九二共識」的相關問題。

8月初，美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，引起北京不滿，對台祭出文攻武嚇，包含進行數日的圍台軍演；後續17日至18日海峽兩岸關係研究中心在河南鄭州舉辦「2022年兩岸關係研討會」，30日又舉辦了「九二共識」30週年學術研討會。（編輯：呂佳蓉/唐佩君）1110831