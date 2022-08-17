孫亞夫談共軍軍演 稱有利中國統一

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（中央社台北17日電）針對日前共軍圍台軍演，海協會副會長孫亞夫聲稱，共軍在軍事演訓中展現的總體態勢、裝備水平與技術能力，會促進形成台海新的戰略態勢，「大大有利於中國統一進程」。

陸媒中新社專訪孫亞夫談近期台海局勢，孫亞夫作上述表示。不過，他接著說，「但也不會因為這麼一次行動就立即加速推進（統一）。」

孫亞夫說，中共中央還是會從國內、國際兩個大局，與中華民族復興戰略全局和世界百年未有之大變局統籌考慮問題。

他表示，「很可能還是要一個回合一個回合地較量下去，直到取得完全的勝利，解決台灣問題，實現祖國完全統一。」

談及美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，孫亞夫判定，這是對中國的嚴重挑釁，絕非個人行為，而是在美國把中國視為最主要戰略競爭對手，進行圍堵、遏制、打壓的背景下發生的。

孫亞夫又說，美國官方認為蔡政府主張維持現狀，但民進黨有「台獨」立場、有「台獨」目標，主張「台灣是一個主權獨立國家」。

他聲稱，蔡英文雖然說維持現狀，但是在「台灣是主權獨立國家」主張的基礎上維持現狀。實際上，是以維持現狀以利於其統治，爭取西方輿論支持。

孫亞夫接著稱，這次共軍的行動打破了台灣方面還認為有的「台海中線」、領海、領空。

他宣稱，雖然台灣和大陸尚未統一，「但是台灣是中國的領土，台灣地區所謂的領海、領空，就是中國的領海、領空，大陸方面這次用行動證明了這一點。」

他說，各種力量抵近台灣形成合圍的狀態，說明大陸方面確實有聯合封控的能力，海上、空中打擊的能力，以及區域拒止的能力，產生的作用和影響將非常深遠。

談及未來台海走向，孫亞夫指出，「中國大陸促進祖國統一的能力和努力都更強了，相對的，台獨勢力的抗拒會更厲害，美國對中國統一和發展的阻礙也會更強，這是現在的總體態勢。」（編輯：呂佳蓉/陳沛冰）1110817