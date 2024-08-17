海協會副會長孫亞夫：兩岸交流會越來越多

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（中央社記者周慧盈青島17日電）中國大陸海峽兩岸關係協會副會長孫亞夫今天說，大陸方面反覆強調兩岸要交流，當務之急是展開交流，雙方交流這一兩年比前幾年多，相信還會越來越多。

中國國務院台灣事務辦公室所屬涉台研究機構「海峽兩岸關係研究中心」主辦的年度大型會議「2024年兩岸關係研討會」17至18日在山東青島舉行。孫亞夫在會議期間接受媒體群訪時作了上述表示。

北京稍早前祭出「懲獨」司法文件後，國台辦官網日前又新設「懲獨」專題欄目，連番的「反獨」動作引發關注，也有台灣民眾向媒體表達憂慮，擔心一旦到了中國大陸就會被列為「台獨分子」。

對此，孫亞夫說，國台辦發言人已一再表示，「這個針對的是極少數台獨頑固分子」，而且要有實際台獨行為才是針對、懲治的對象，「這個已經說得很清楚了」。

至於這些「懲獨」作法是否影響兩岸交流的問題，孫亞夫回答稱，「台獨就是要分裂國家，那麼它本身這個行為就會阻礙兩岸關係發展…先有台獨才有懲治台獨、反對台獨、遏制台獨，對吧？這個要講道理」。

此外，對於今年以來陸續發生0214金門快艇案等事件，孫亞夫指出，希望兩岸民眾、各界人士多交流，相互增進了解，妥善地處理各種事情。

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他並提到，當台灣接受「九二共識」、認同「九二共識」、反對「台獨」時，「兩岸關係不是發展得很好嗎？」兩岸民眾應該要求「『民進黨當局』放棄台獨立場，認同『九二共識』，使兩岸關係能夠發展起來」。

孫亞夫強調，這幾年來中國大陸反覆強調要交流，當務之急就是展開交流，這一、兩年兩岸交流已經比前些年多了起來，「我相信還會越來越多」；兩岸關係總是要發展，相信在兩岸民眾共同努力下，兩岸關係能夠衝破目前困難，向前發展。（編輯：呂佳蓉）1130817