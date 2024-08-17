兩岸關係研討會 學者專家批判「台獨史觀」

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（中央社記者周慧盈青島17日電）北京近期「反獨」動作不斷，來自海峽兩岸的專家、學者今天在青島舉行的兩岸關係研討會批判「台獨史觀」，有學者直言「針對的是台獨分裂勢力」。

中國國務院台灣事務辦公室所屬涉台研究機構海峽兩岸關係研究中心主辦的年度大型學術會議「2024年兩岸關係研討會」17至18日在山東青島舉行，國台辦副主任仇開明、大陸海協會副會長孫亞夫、中共青島市委書記曾贊榮及百餘位兩岸專家、學者、相關人士出席。

會議主題為「鑄牢民族認同 共促民族復興」，主打民族牌，議題則分別是「『台獨史觀』的謬誤與危害」及「摒除『台獨史觀』，守牢共同精神家園」。此前，北京繼6月下旬公布「懲獨」司法文件後，國台辦官網近日又增設「懲獨」專題欄目，「反獨」動作連連。

仇開明致詞時說，「要在深刻揭密『台獨史觀』荒謬荒唐的同時，增強統一定力，增強祖國必須統一，也必然統一的信心和決心」；兩岸學者專家則從歷史、文化、政治多個層面對「台獨史觀」展開猛烈批評。

大陸「中華全國台灣同胞聯誼會副會長」楊毅周說，「台獨史觀禁不起歷史的考驗」；台北論壇基金會主任華志豪則指「民進黨利用話術將台獨史觀放入本土化意識」，有必要採取強硬手段抑制台獨。

台灣戰略學會理事長王崑義批評，民進黨透過「身分建構」，以台獨史觀教育年輕世代；廈門大學台灣研究院教授唐永紅認為，台獨史觀導致兩岸青年的隔閡。

對於今年研討會將「台獨史觀」列為討論議題，上海東亞研究所副所長包承柯在會場外接受媒體訪問時表示，「這是有針對性的，就是要打擊台獨的分裂勢力」。

他說，中國大陸已使用軍事、經濟、法制多層手段「打擊台獨分裂勢力的分裂行徑」，這是個長期任務，需要不斷提升警覺性，今天會議也是從學者、學術角度「進一步釐清台獨史觀的危害性」。（編輯：陳鎧妤）1130817