曹興誠：民主社會民眾應關心制度 不是領導人

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（中央社記者鍾榮峰台北1日電）聯電前董事長曹興誠今天宣布恢復中華民國國籍，將與台灣同胞一起對抗中共侵略；對於台灣領導人選，他表示，不用選偉大領袖，這是期待威權，民主社會的民眾應該關心制度，而不是關心領導人。

曹興誠今天召開國際記者會，身穿防彈衣出席，手拿中華民國身分證，他說，對於恢復中華民國國籍，非常興奮。

曹興誠表示，回台灣抵抗中共的侵略，不能一點血也不流，必定會有代價；他回來台灣，會死在台灣。他並宣示，絕對不會活著看到台灣變成另一個香港。

至於是否有企業界共襄盛舉，共同投入反共行動，曹興誠說，有不少企業私下支持，館長則有公開支持。

曹興誠表示，從中國大陸的清零政策就知道是個腦殘，極端極權、愚蠢，對腦殘也打不過，不是很奇怪，不要怕。

曹興誠說，他曾經希望大陸放棄對台武統，能在維持台灣獨立地位、主權之下，勸大陸走和平路線，不過，大陸對香港殘酷武力鎮壓，讓他知道共產黨不能信任，講的話都是騙術。

曹興誠表示，統一永遠是帝王的大業、百姓的大難，「中國人不打中國人」的說法相當可笑、非常愚蠢，不要受騙。

曹興誠先前宣布捐出新台幣30億元強化國防，今天指出將資助10億元推動「黑熊勇士」及「保鄉神射」兩個計畫，希望在3年內訓練出300萬名協助區域防衛的民間勇士（稱為黑熊勇士），可以和國軍戰士配合，並訓練出30萬名以上民間的神射手，加強台灣的防衛力量，宣示全民皆兵、抵抗侵略的決心。

至於剩餘20億元的用途，曹興誠說，其實捐30億元並不是深思熟慮的計畫，是看到共軍封鎖台灣，非常生氣想出來罵一罵，但是出來罵又沒人要聽，只好花個30億元來讓人聽他罵，至於用途會陸續公布。

曹興誠表示，目標是短期內凝聚台灣防衛力量，如果台灣準備好，中共會越來越不敢打；中共來就把他們殲滅，讓他們越晚來打，死得越慘。

對於媒體問及心目中理想的台灣領導人，曹興誠說，民主社會可貴的是建全的立法、司法及各種民間組織，在制度下每個人都可以發揮自己潛力。

他表示，不用選偉大領袖，這是期待威權，民主社會的民眾應關心制度，要優良的制度，而不是關心哪個領導人。

針對外傳聯電轉投資高端，曹興誠說，這是造謠，聯電旗下轉投資公司迅捷沒有投資高端。他呼籲誹謗罪要除罪化，可以要求民事賠償，讓這些為了利益對人誹謗的人賠償鉅額，這樣才有嚇阻效用。

對於中天電視台記者發言提問，曹興誠不願回應，說「請不要發問，不要理你、浪費時間」，是記者會現場插曲。（編輯：楊蘭軒）1110901