曹興誠捐10億強化防衛 政院：感謝並評估可行性

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聯電前董事長曹興誠（左2）1日頭戴頭盔、身穿防彈背心舉行記者會，宣布恢復中華民國台灣國籍，並宣布將資助兩個計畫。圖右起為前哨預策創辦人范疇、黑熊學院共同發起人沈伯洋。中央社記者郭日曉攝 111年9月1日

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（中央社記者賴于榛台北1日電）聯電前董事長曹興誠今天宣布，將捐新台幣10億元透過兩項計畫加強台灣防衛。行政院表示，感謝曹興誠的捐獻，至於所提作法是否可行，將由相關部會評估。

曹興誠今天舉行記者會，現場秀出身分證指出已放棄新加坡國籍，恢復中華民國台灣國籍，此後將和所有勇敢的台灣人站在一起，對抗中共侵略。

他並表示，將資助新台幣10億元推動2計畫，包含3年內訓練出300萬名積極協助區域防衛的民間勇士（稱為黑熊勇士）與國軍搭配；另外，訓練出30萬名以上民間的神射手（稱為保鄉神射），盼能協調軍方、警方和各個縣市政府，加上民間組織合力推動。

行政院發言人羅秉成今天主持政院會後記者會，他回應媒體記者提問時表示，保家衛國人人有責，曹興誠的捐獻有助於穩定國防安全以及穩定民心，非常感謝。

羅秉成說，至於曹興誠所提作法是否可行，將交由相關部會評估，若需要協助或討論，也可以一起集思廣益。（編輯：郭無患）1110901