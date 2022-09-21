曹興誠重申抗中保台決心 參與生產百萬架無人機

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聯電公司前董事長曹興誠在外媒刊登的訪談中說，將參與生產100萬架攻擊無人機以殲敵於灘頭。（中央社檔案照片）

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（中央社台北21日綜合外電報導）台灣聯電公司前董事長曹興誠日前承諾出資10億台幣，訓練300萬勇士和30萬神射手反抗中國武力侵台，現又在外媒刊登的訪談中說，將參與生產100萬架攻擊無人機以殲敵於灘頭。

英國「金融時報」今天報導，曹興誠受訪時表示，他希望在2至3年時間內，迅速確保台灣人人不畏戰，作好反抗入侵的準備。

他指出，台灣未來即使遭受對岸長時間轟炸和飛彈攻擊，只要成功阻擋解放軍登陸，就能守住領土；並說，必須訓練出人人有堅強意志，就如同英國一些城市在二戰期間曾遭德軍轟擊，但士氣依然高昂，並未遭到占領。

曹興誠表示，他正與台灣無人機製造商洽談，以共組產業聯盟，快速生產100萬架低成本攻擊無人機；「要是共產黨軍隊企圖登陸且艦隊越過台灣海峽，我們可以迎頭痛擊」。

他駁斥這些行動可能微不足道而且為時太晚的說法，「儘管非常緊迫，我們還有一些時間，就像（對抗）全球暖化，你必須保持樂觀」。

關於他前後政治主張轉變一事，他表示，以往在戒嚴時期，「我們受到了洗腦」；不過「儘管我逐漸意識到這點，後來我也意識到，國民黨對共產黨如何殘忍野蠻的描述是正確的」。

他並提到香港2019年反送中運動使他對中國的態度轉變。他說：「這樣的和平示威和這樣的理性要求卻招致殘忍鎮壓，讓我火冒三丈，所以我決定，絕不再去中國大陸、香港或澳門，而且開始對抗共產黨。」

他說：「我要大聲告訴台灣人民，小心！一旦你走到了香港現在這一步，就沒有出路了。」

曹興誠指出，兩岸對抗無關統獨，「這都是假議題」。他說：「中國鼓吹民族主義違反了文明，台灣則是站在文明的一邊，也就是重視理性、科學、進步、和平、人權、法治和民主，這就是我們無法和他們在一起的原因。」（譯者：張佑之/核稿：林治平）1110921