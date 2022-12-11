松機遷移議題延燒 蔣萬安、王鴻薇：應通盤考量

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（中央社記者黃麗芸、陳昱婷台北11日電）松山機場遷移議題延燒。台北市長當選人蔣萬安和國民黨籍台北市第3選區立委補選參選人王鴻薇今天說，中央和地方須從各個層面做通盤考量和溝通，應有具體評估或規畫。

台北市長當選人蔣萬安上午陪同王鴻薇赴濱江市場掃街拜票，媒體聯訪詢問是否幫忙助陣、增加民眾對王鴻薇的熟悉度？蔣萬安表示，王鴻薇是非常有經驗的民意代表，地方扎根深入，地方鄉親對她也很熟悉，自己擔任立委時和她有很多選民服務合作，所以特別陪她到濱江市場懇託民眾支持。

王鴻薇也說，蔣萬安現在非常忙碌，感謝他百忙之中陪自己走地方行程，給予很多信心，會全力以赴爭取大家認同和支持。

媒體追問，民進黨籍台北市第3選區立委補選參選人吳怡農昨天才到濱江市場，此舉是否回防？蔣萬安認為，今天的行程很早就安排好，自己和王鴻薇各自行程都很多且忙，但補選最後階段會盡可能陪伴她爭取鄉親認同。

談到松機遷移議題，吳怡農昨天說蔣萬安不反對，以及吳怡農否認為松機遷移「願犧牲總統專機」說法，卻遭影片打臉，媒體詢問相關看法。蔣萬安表示，松機遷移問題，關係到不只是整體都市計畫，甚至是台灣整體國土規畫，須從民用、軍用、商用、都市發展及在地民眾需求做各個層面的通盤考量。

同時，也必須經過中央和地方完善溝通，提出符合兼具國土和都市地方需求的具體方案，此為重大議題，要嚴肅、審慎面對，絕非選舉期間才倉促提出，特別是將松機功能效用轉化成大公園看待，並不符合民眾所期待的格局，大家應理性溝通討論。

王鴻薇則說，吳怡農先提說寧願犧牲總統專機，但後來又做澄清，為何有此轉變，應由吳怡農及其團隊說清楚、講明白。

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媒體再問，如何看綠營指國民黨台北市議員葉林傳所提政見就是廢松機、蓋商業中心？王鴻薇表示，近20年來松機遷移議題一直被反覆討論，透過這次讓大家看到有很多面向必須被兼顧。

她指出，很多政治人物對地方發展都提出想法，但重要的是，現在中央政府從交通部到國防部都未看到任何規畫或可行性評估報告，認為重點應讓中央政府知道，若真要討論，是否應有具體評估或規畫，如此才是真正面對議題、而非變成紙上談兵。（編輯：黃世雅）1111211