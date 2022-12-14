王鴻薇談落跑罵名哽咽 吳怡農：盡全力讓她留在議會

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（中央社記者葉素萍台北14日電）國民黨台北市第3選區立委補選參選人王鴻薇背負「落跑參選」壓力，今天在廣播節目上哽咽。王鴻薇的對手吳怡農今天說，「我們就盡全力讓她留在市議會」。

王鴻薇上午接受廣播節目專訪，談及遭質疑「落跑參選」，分享獲得原選區里長諒解的故事時，忍不住哽咽，強調她在這件事情上確實承受很多壓力。

民進黨台北市第3選區立委補選參選人吳怡農上午前往長春市場掃街前受訪，對於前立委林濁水稱讚吳怡農提國防政見，吳怡農說，謝謝前輩的鼓勵，兵役制度改革是社會大眾期待，他全力支持訓練內容全面改革，同時適度延長兵役，希望選舉回歸國家安全發展的議題。

對於王鴻薇指延長兵役制度議題變成選舉考量，吳怡農說，國民黨常說兵役延長是「票房毒藥」，這次他提出支持兵役制度適度延長、全面改革訓練內容又變成選舉考量、選舉操作，但立委候選人有責任講該講的話，他期待王鴻薇明確提出立場。

媒體民調顯示，王鴻薇在高齡族群支持度比較高，吳怡農則比較獲得年輕人支持。吳怡農說，他要全力爭取各年齡層、各種政治背景的選民支持。

媒體也問到，王鴻薇質疑非核家園政見即將跳票。吳怡農說，非核家園最核心的議題是核廢料的處理，王鴻薇既然提出核二、核三廠延役，對於核能安全、核廢料處理這兩個核電發展最基本的條件，希望她提出更具體、更可行方案，給新北市民、台北市民一個交代。

另外，針對松山機場遷建議題，交通部長王國材日前提出需要先克服3大挑戰，被指與吳怡農立場不同，王鴻薇反譏說：「吳怡農該不會覺得王國材是我的發言人吧？」

吳怡農說，王國材是交通部長，交通部是松山機場的主管機關，說王國材是任何人的發言人，是更多的口水，一點建設性都沒有。（編輯：謝佳珍）1111214