北市立委補選公辦政見會1/4登場 每人發言15分鐘

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台北市選委會28日表示，將於明年1月4日舉辦台北市第3選區立委補選的公辦政見發表會。圖為候選人王鴻薇（左）、吳怡農（右）。（中央社檔案照片）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳昱婷台北28日電）台北市第3選區立委補選明年1月8日投開票，台北市選委會今天表示，將於明年1月4日舉辦公辦政見發表會，每人發言一次、每次15分鐘，且不採辯論與第三方提問。

台北市長蔣萬安辭去第3選舉區（中山區、松山區20里）立委的缺額，將在明年1月8日進行補選。中選會今天公告候選人名單，包含國民黨推薦的王鴻薇、民進黨推薦的吳怡農及無黨籍蕭赫麟。

台北市選委會表示，公辦政見發表會訂明年1月4日舉行，採「一輪方式」舉辦，候選人當天到場抽籤決定發言順序，每人發言時間15分鐘，若唱名3次未到就換下個人。

選委會指出，選務委員會討論過程中，委員審酌疫情仍然持續，因此不採辯論與第三方提問，僅單純政見發表，並透過電視、網路轉播。

此外，台北市選委會主任委員由市府秘書長李泰興擔任，負責督導選務作業。（編輯：李亨山）1111228