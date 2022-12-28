北市立委補選公辦政見會1/4登場 每人發言15分鐘
2022/12/28 18:56（12/28 19:14 更新）
台北市選委會28日表示，將於明年1月4日舉辦台北市第3選區立委補選的公辦政見發表會。圖為候選人王鴻薇（左）、吳怡農（右）。（中央社檔案照片）
（中央社記者陳昱婷台北28日電）台北市第3選區立委補選明年1月8日投開票，台北市選委會今天表示，將於明年1月4日舉辦公辦政見發表會，每人發言一次、每次15分鐘，且不採辯論與第三方提問。
台北市長蔣萬安辭去第3選舉區（中山區、松山區20里）立委的缺額，將在明年1月8日進行補選。中選會今天公告候選人名單，包含國民黨推薦的王鴻薇、民進黨推薦的吳怡農及無黨籍蕭赫麟。
台北市選委會表示，公辦政見發表會訂明年1月4日舉行，採「一輪方式」舉辦，候選人當天到場抽籤決定發言順序，每人發言時間15分鐘，若唱名3次未到就換下個人。
選委會指出，選務委員會討論過程中，委員審酌疫情仍然持續，因此不採辯論與第三方提問，僅單純政見發表，並透過電視、網路轉播。
此外，台北市選委會主任委員由市府秘書長李泰興擔任，負責督導選務作業。（編輯：李亨山）1111228
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