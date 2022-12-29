南投立委補選 民進黨擬推蔡培慧 國民黨內部民調

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南投縣長許淑華就任，她的立委席次須補選，將於明年3月4日投票，民進黨擬推前行政院中服執行長蔡培慧（前）。（中央社檔案照片）

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（中央社記者蕭博陽南投縣29日電）南投縣長許淑華就任，她的立委席次須補選，將於明年3月4日投票，民進黨擬推前行政院中服執行長蔡培慧，國民黨則將以縣議員游顥、宋懷琳、前縣黨部主委林儒彬進行內部參考民調。

許淑華原任俗稱「濁水溪線」區域立委，選區包含南投市、名間鄉、竹山鎮、鹿谷鄉、集集鎮、水里鄉、信義鄉，前縣長林明溱兒子、前縣黨部主委林儒彬，及南投縣議員宋懷琳、連任縣議員的國民黨中常委游顥，都被視為出戰人選，國民黨中央將以徵召決定。

不過，國民黨中央仍會進行內部參考民調，以便推派人選。游顥以立委補選候選人名義，今天下午透過臉書（Facebook）粉絲專頁表示，12月30日至明年1月6日將進行立委補選民調，懇請鄉親全力支持他，讓年輕、專業、用心做事的他前進國會，和許淑華一起拚建設。

游顥接受中央社記者訪問表示，明天至明年1月6日進行民調只是概略時間，尚無確切辦理日期，因為經他詢問黨中央得知將在這兩天開始作業，並趕在台北市第3選區立委補選明年1月8日投票前完成，他估計南投第2選區立委補選黨內民調於12月30日至明年1月6日辦理。

民進黨昨天召開中常會，與會者轉述，南投立委補選協調小組成員包括立委林俊憲、蔡易餘與中常委陳茂松，而陳茂松在會中提到，目前協調人選工作還算順利，前行政院中部聯合服務中心執行長蔡培慧有即戰力，基本上可接受，但仍須經下週中常會確認通過。

據了解，蔡培慧戶籍已從魚池鄉遷入選區內，若最後民進黨推派蔡培慧出戰，國民黨不排除徵召林明溱，林明溱也向媒體透露，若黨中央需要，將慎重考慮；國民黨內立委補選民調將以游顥、林儒彬、宋懷琳為對象，若結果與蔡培慧差距太大，也可能直接徵召林明溱。

中央選舉委員會發布新聞稿表示，第10屆立法委員選舉，南投縣第2選區選出的許淑華當選南投縣長於25日宣誓就職，此選區立委缺額補選依法應於民國112年3月24日前完成補選投票，112年1月9日至1月13日受理候選人登記申請，112年3月4日投票及開票。（編輯：陳仁華）1111229