南投立委補選 藍啟動民調人選最快明年1/6出爐

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（中央社記者劉冠廷台北29日電）南投縣長許淑華就任，其立委缺額明年3月4日補選，國民黨已開始針對前南投縣長林明溱之子林儒彬、縣議員游顥、宋懷琳等人，進行內部民調，預計最快在明年1月6日，就會決定人選。

南投縣第2選區立委補選將於明年3月4日舉行，明年1月9日至13日受理登記參選。民進黨內人士轉述，南投立委補選協調小組成員、中常委陳茂松提到，前立委蔡培慧有即戰力，基本上可以接受，但還要經過下週中常會確認及通過。

至於國民黨方面，則有林儒彬、游顥、宋懷琳等人表態參選，據了解，國民黨中央在人選上，完全尊重地方意見；而新任縣長許淑華則沒有特定的支持對象，但由於此選區為許淑華過去的立委選區，待國民黨人選出爐後，許淑華將會全力輔選，力保藍軍這席立委。

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黨內人士今天說，已開始進行內參民調作業程序，民調將從12月30日一路進行至明年1月6日；國民黨南投立委參選人，最快在明年1月6日民調出爐後產生。

但藍營地方人士表示，由於民進黨可能派出蔡培慧參戰，所以這份民調的重點是藍營表態的人選，在民調上是否能贏過蔡培慧，若最終這3人都無法明顯贏過蔡培慧，可能就不排除協調林明溱出戰，因為地方認為，林明溱對上蔡培慧的勝算最高，才能力保國民黨這席立委席次。（編輯：蘇志宗）1111229