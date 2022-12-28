南投立委補選民進黨擬推蔡培慧 待中常會通過

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（中央社記者葉素萍、王揚宇台北28日電）南投縣長許淑華就任，其立委缺額明年3月4日補選。民進黨內人士轉述，南投立委補選協調小組成員、中常委陳茂松提到，前立委蔡培慧有即戰力，基本上可以接受，但還要經過下週中常會確認及通過。

南投縣第2選舉區選出的立委許淑華當選南投縣長，已於25日宣誓就職，該選舉區立委缺額補選，定於民國112年3月4日舉行投票。

民進黨內包括集集鎮長陳紀衡、南投縣議員賴燕雪等人，表態爭取補選，前行政院中辦執行長蔡培慧也被勸進。

民進黨今天召開中常會，與會者轉述，南投立委補選協調小組成員包括立委林俊憲、蔡易餘與中常委陳茂松，而陳茂松在會中提到，目前協調人選工作還算順利，蔡培慧有即戰力，基本上可以接受，但還要經過下週的中常會做確認及通過。

另外，與會者也轉述，民進黨副秘書長林鶴明在中常會提到，總統蔡英文昨天宣布義務役期恢復1年等方案後，目前觀察輿論發展以正面居多，社會多數民眾正面看待；國民黨立委林奕華將出任台北市副市長，成為討論焦點，這對國民黨不利，國民黨選後展現的傲慢形象，被外界批評。

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與會者轉述，林鶴明在會中提到，國民黨台北市第3選區立委補選參選人王鴻薇亦受到林奕華波及，再加上民進黨的選將吳怡農選務步上軌道，因此競總公布的民調有正向發展。

與會者轉述，林鶴明提到，民進黨從2018年敗選後，產生一些網路義勇軍，他們提出一些看法來聲援民進黨，這些志願性的側翼，都是民進黨的義勇軍，因此就這次選戰檢討，側翼不是敗選原因。（編輯：林興盟）1111228