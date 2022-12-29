北市立委補選逾26萬人可投票 開233個投開票所

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（中央社記者陳怡璇台北29日電）台北市選委會今天表示，台北市第3選區立委補選明年1月8日投開票，選舉人有26萬7965人，開233個投開票所，分散人潮。

根據北市選委會新聞稿，第10屆立法委員台北市第3選舉區缺額補選，訂於112年1月8日舉行投票，選舉人數為26萬7965人，設置233個投開票所。

選委會表示，補選範圍為中山區及松山區松山區（精忠里、東光里、龍田里、東昌里、東勢里、中華里、民有里、民福里、松基里、莊敬里、東榮里、新益里、新東里、介壽里、三民里、富錦里、富泰里、自強里、鵬程里、安平里等20里）；本次為區域立法委員缺額補選，選舉區內的原住民無選舉權。

此外，公辦政見發表會明年1月4日舉行，採「一輪方式」舉辦，候選人當天到場抽籤決定發言順序，每人發言時間15分鐘，若唱名3次未到就換下個人。

選委會指出，選務委員會討論過程中，委員審酌疫情仍然持續，因此不採辯論與第三方提問，僅單純政見發表，並透過電視、網路轉播。（編輯：李亨山）1111229