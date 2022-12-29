更多編輯台推薦新聞：
北一女樂儀旗隊在美排練 玫瑰花車遊行音樂總監讚嘆
生活

北一女樂儀旗隊在美排練 玫瑰花車遊行音樂總監讚嘆

2023元旦新制一次看 18歲可辦信用卡租房子 手搖飲須標咖啡因
生活

2023元旦新制一次看 18歲可辦信用卡租房子 手搖飲須標咖啡因

當兵變成1年會很操嗎？刺槍術還做不做？義務役新制一篇看懂
政治

當兵變成1年會很操嗎？刺槍術還做不做？義務役新制一篇看懂

裴洛西訪台、安倍晉三遭槍殺...中央社鏡頭帶你回顧2022
專題

裴洛西訪台、安倍晉三遭槍殺...中央社鏡頭帶你回顧2022

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首爾郊外隔音隧道大火 巴士卡車相撞釀5死37傷
首頁 / 政治
立委補選
新聞專題
立委補選2/67
首頁 / 政治

北市立委補選逾26萬人可投票 開233個投開票所

2022/12/29 16:18
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳怡璇台北29日電）台北市選委會今天表示，台北市第3選區立委補選明年1月8日投開票，選舉人有26萬7965人，開233個投開票所，分散人潮。

根據北市選委會新聞稿，第10屆立法委員台北市第3選舉區缺額補選，訂於112年1月8日舉行投票，選舉人數為26萬7965人，設置233個投開票所。

選委會表示，補選範圍為中山區及松山區松山區（精忠里、東光里、龍田里、東昌里、東勢里、中華里、民有里、民福里、松基里、莊敬里、東榮里、新益里、新東里、介壽里、三民里、富錦里、富泰里、自強里、鵬程里、安平里等20里）；本次為區域立法委員缺額補選，選舉區內的原住民無選舉權。

此外，公辦政見發表會明年1月4日舉行，採「一輪方式」舉辦，候選人當天到場抽籤決定發言順序，每人發言時間15分鐘，若唱名3次未到就換下個人。

選委會指出，選務委員會討論過程中，委員審酌疫情仍然持續，因此不採辯論與第三方提問，僅單純政見發表，並透過電視、網路轉播。（編輯：李亨山）1111229

#台北市選委會
#精忠里
#立委補選
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
北市立委補選公辦政見會1/4登場 每人發言15分鐘