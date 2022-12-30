吳怡農：面對中國威脅 備戰才能止戰是負責任作法

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民進黨台北市第3選區立委補選候選人吳怡農（前右）30日上午在台北市議員王世堅（前左）陪同下，前往松江市場掃街拜票，向攤商、民眾拱手致意，尋求支持。中央社記者趙世勳攝 111年12月30日

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（中央社記者溫貴香台北30日電）民進黨台北市第3選區立委補選候選人吳怡農今天表示，國民黨主席朱立倫很清楚，和中國國家主席習近平對話，共產黨都沒有放棄對台武力威脅，反而加強對台軍事威脅；面對威脅，唯有備戰才能止戰、避戰，這是比較負責任的作法。

吳怡農上午在民進黨立委郭國文、民進黨發言人李坤城、新北市議員陳乃瑜陪同下，到大直派出所前路口拜票，隨後在台北市議員王世堅陪同下到松山市場掃街拜票。

吳怡農在松山市場受訪表示，社會大眾期待要有全面性兵役制度的改革搭配適度延長役期，面對國家安全的挑戰，必須全民一起面對，才有機會維持和平與嚇阻戰爭。

國民黨批評吳怡農反對兩岸對話是逼台灣人上戰場，吳怡農說，台灣所有人都要和平，沒有人希望對抗，如果光喊「對話」就可以促成或保證和平，相信沒有人反對；朱立倫非常清楚，跟習近平對話之前或對話之後，中國共產黨都沒有放棄對台武力威脅，反而加強對台軍事威脅，面對這樣的威脅，唯有備戰才能止戰、避戰，這是比較負責任的作法。

台北市長蔣萬安明年擬恢復發放新台幣1500元重陽敬老金，吳怡農表示，敬老金是對長者基本的尊重，但長者有更多的需求，希望台北市政府一起面對，包括許多長期建設，從照顧、居住、活動到整體公共建設，這些都不是簡單的敬老金可以解決，但敬老金是對長者的一份尊重。

國民黨中常委蕭景田涉入國民黨台北市議員林杏兒樁腳買票案，檢調約談遲遲不到案，昨天被發布通緝；吳怡農被問到對手王鴻薇是否該出面喊話時表示，每一位政治人物或政黨都需要為自己的言行負責，民進黨團在立法院推出選罷法修正草案，期待國民黨跟進。（編輯：謝佳珍）1111230