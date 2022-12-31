吳怡農釋出競選影片 承諾強化國安3大問政主軸

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（中央社記者賴于榛台北31日電）台北市第3選區立委補選民進黨候選人吳怡農今天釋出競選影片，敘述關心公共事務的起源，及這次補選若能成功進入國會，他的3大問政主軸將是強化國家安全、提升國家競爭力以及全面與世界接軌。

台北市第3選區立委補選明年1月8日投開票，吳怡農選在選前一週，及42歲生日這天釋出競選影片。

吳怡農在影片中指出，他大學畢業後到香港高盛銀行工作10年，後來回台灣希望能為家鄉做事，加上遇到洪仲丘事件，讓他對公共事務關注的焦點，放在國防及國家安全的議題。

吳怡農說，只有進入立法院，直接制訂法律或修改法律，才能在最短時間內實現想要的改變，因此他2019年主動向民進黨中央表達參加台北市中山、北松山這個艱困選區的立委選舉，最後敗選，讓他花很多時間檢討與思考。

他表示，絕大多數民眾非常關心、甚至非常憂慮台灣的國家安全，卻常不知如何參與討論或貢獻力量，因此他透過「後盾計畫」，在全國各地開辦災害應變課程，提供創傷急救、搜救、滅火、通訊及災難管理的訓練，希望在災害發生時，每一個人都能成為彼此後盾。

吳怡農也說，提升台灣整體競爭力，才能立足國際社會，資金和人才都會往競爭力強的國家流動，台灣必須要坦誠面對不足，並提出具體解決方案和主張。

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他在影片中承諾，未來若進入立法院，將以強化國家安全、提升國家競爭力、全面與世界接軌作為問政主軸，期盼選民透過這些角度來檢視、評價，他有無資格擔任立委。

吳怡農說，1月8日的補選，不只是他一個人的選舉，更是大家的選舉，期盼支持他的理念與政見的選民，以及覺得台灣選舉文化可以更好的選民，或是認為該給他一個更公平、更公正的評價選民，能投下重要一票，「你的選票就是改變的關鍵」。（編輯：林克倫）1111231