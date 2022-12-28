役期恢復為1年 王鴻薇：盼政府和緩兩岸緊張情勢

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（中央社記者黃麗芸台北28日電）中廣董事長趙少康稱若政黨輪替將改回役期，民進黨台北市第3選區立委補選參選人吳怡農說別再操作政黨對立。對手王鴻薇今天表示，不反對兵役改革，但盼政府應和緩兩岸緊張情勢。

國民黨台北市第3選區立委補選參選人王鴻薇上午到中山區松江市場掃街拜票，媒體聯訪詢問如何看趙少康堅決反對延長兵役，稱未來國民黨執政，一定會把役期改回來，未來若當選立委，是否同意此做法？

王鴻薇表示，針對兵役延長一事已談過多次，其實並不反對兵役改革，但要有配套措施，尤其昨天宣布此政策後，有些家長反映，不要讓年輕役男和其父母擔憂在兩岸兵凶戰危時上戰場，她希望政府在兩岸緊張情勢之際，應該盡量和緩。

其次，國民黨昨天也提出有關兵役改革的看法，意即並不反對且支持兵役改革，但相關配套一定要做好，包含訓練內容及提高薪資，以及針對現役軍人要給予一定尊榮，這個部分是大家一致看法。

媒體追問吳怡農要國民黨別把國防議題當成選舉議題操作，看法為何？王鴻薇說，吳怡農在選戰期間也提到很多國安方面議題，所以不了解他如此指控為何意？大家聚焦兵役改革，希望除了能夠加強國防防備之外，也能讓役男在未來訓練時不要覺得是浪費時間，或者是真的「票投民進黨、青年上戰場」，這點是所有朝野都應共同努力的方向。

由於選戰進入倒數，吳怡農計劃將邀紙風車劇團演出，媒體詢問王鴻薇規劃為何？她說，明年1月7日選前之夜是交由台北市黨部做主要規劃，自己已知是包括前總統馬英九和台北市長蔣萬安都在邀請之列。

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媒體又問王鴻薇發文提到論文抄襲事件，王鴻薇表示，蔡總統昨天的記者會，自己個人認為最不能接受的就是有關林智堅論文抄襲的反應，這是包含台灣大學和中華大學都已確定之事，但蔡總統的回答讓人感覺似乎仍力挺林智堅，但未來民進黨主席賴清德也坦承論文抄襲事件為民進黨大敗主因之一，不知他昨天是作何感想。

由於前中國小姐張淑娟不滿媒體人周玉蔻指稱她涉緋聞，她日前到北檢按鈴控告周玉蔻加重誹謗罪，今天開庭，媒體詢問看法。王鴻薇說，兩人昨天有通電話，她也特別幫張淑娟加油打氣，因張淑娟非公眾人物，也提醒她要有心理準備會有媒體採訪，且說張淑娟現在狀態很好、態度很堅定，電話中很堅定說「絕對不會和解」。（編輯：張銘坤）1111228