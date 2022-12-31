吳怡農：若利用國難謀取利益 予以嚴厲譴責

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（中央社記者賴于榛台北31日電）士林地檢署近日偵辦高端、基亞公司股票涉內線交易等案。台北市第3選區立委補選民進黨候選人吳怡農今天表示，任何內線交易是絕對違法的，嚴厲譴責如果有任何人利用國家有難時謀取利益。

台北市第3選區立委補選將在明年1月8日投開票，選前最後一週，吳怡農再度回到濱江市場掃街，獲得不少粉絲與攤商支持。尤其今天是吳怡農生日，他不時收到蛋糕、象徵「凍蒜」的蒜苗等禮物，也有許多人要求合影留念，或是擊掌、擊拳致意。

吳怡農掃街前接受媒體時事提問，有關對手國民黨候選人王鴻薇批評當時支持高端的人，現在支持吳怡農，他聲明強調，任何內線交易都絕對是違法的，必須嚴厲譴責如果有任何人利用國家有難時謀取利益。

他指出，疫苗是戰略物資，國家有需要時，一定有辦法取得，跟一般的民間合約並不一樣，政府不管是透過建制國內量能，或是與國際業者合作，都必須考慮周全；他並建議，未來防疫告一段落時，政府應該要做一個總檢討，檢視防疫過程做得好、或做得不夠的部分，也可以從國際學到的教訓等等。

近日女性是否服義務役引發討論，吳怡農表示，其實女性志願役制度在軍中已久，至於義務役部分應該要一步一步來，目前政府需要先跟社會充分說明因應役期恢復搭配的訓練內容，後面才有其他擴大參與的可能。

吳怡農今天也感謝從南到北前來陪同競選的議員戰友，他說，選前最後一週，謝謝在地議員陳怡君陪同來到濱江市場掃街、問候選民。

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被問到今天生日的願望，吳怡農說，希望大家平平安安，開開心心，1月8日出門投票，讓民主政治更正向、更正面、也更乾淨；至於是否會與太太慶祝生日或有跨年活動，他表示，兩人早上已經一起去公園拜票，明天一早6時也有行程，今天不能太晚休息。

吳怡農並透露，許多家人、親戚包括爸媽都在幫忙拉票，自發性在社區發面紙、海報等等，也感謝議員的支持，最後一哩路非常困難不容易，感謝大家陪他一起走。（編輯：郭無患）1111231