吳怡農最後衝票大咖助陣 賴清德、陳其邁本週站台

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

民進黨台北市第3選區立委補選候選人吳怡農（中）1日上午在同黨台北市議員顏若芳（左）陪同下前往濱江市場拜票，向民眾比讚致意，懇請支持。中央社記者鄭清元攝 112年1月1日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃雅詩台北1日電）台北市第3選區立委補選8日投票，民進黨候選人吳怡農今天證實最後關頭將有「大咖助陣」，副總統賴清德將出席4日最後一場廟口開講，民進黨代理主席陳其邁也擬在本週現身助陣。

選戰進入最後黃金週，吳怡農昨天與今天都前往中山區的濱江市場掃街。他的妻子顏采薇去年12月30日在晴光市場掃街時首度露臉，掀起話題，不過顏采薇今天上午未現身，由台北市議員顏若芳陪同吳怡農掃街。

對於何時會再請妻子助陣，吳怡農說，接下來的車掃活動，主要會拜託在地議員陪同，但這週如果有機會，妻子也有意願，會再次出來跟大家打招呼。

新年第一天，吳怡農上午9時到濱江市場拜票，他表示，連續兩天來此，是因為市場實在太大了，沒辦法一天走完。

吳怡農日前曾質疑對手國民黨候選人王鴻薇支持有黑道背景的台北市副議長葉林傳。媒體詢問，王鴻薇今天參加元旦升旗活動，葉林傳未出席，是否為避免爭議，吳怡農表示，他沒辦法揣測別人的元旦行程。

吳怡農表示，他認為國家安全面對很多挑戰，選民更在乎候選人的具體政見，新年期待台灣平平安安，不需要向對手做多餘的批評，希望大家看到他的正向堅持。

媒體詢問，國民黨主席朱立倫質疑吳怡農的國防主張只備戰、不對話，不符國際潮流。吳怡農表示，他提出很多具體國防主張，朱立倫若願意，請詳細說明反對他提出的哪件事情。（編輯：謝佳珍）1120101