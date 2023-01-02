選前之夜邀紙風車表演 吳怡農盼民眾感受歡樂氣氛

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（中央社記者葉素萍台北2日電）台北市第3選區立委補選8日投票，民進黨候選人吳怡農今天說，7日的選前之夜，他邀請紙風車劇團到花博公園花海廣場旁表演「武松愛老虎」，歡迎大小朋友一起參加，希望民眾從選前之夜感受輕鬆歡樂氣氛。

吳怡農在選前黃金週啟動陸戰，今天下午與民進黨台北市議員許淑華一起車隊掃街。

吳怡農受訪表示，他堅持乾淨正向選舉，不掛看板，把省下的經費贊助一場紙風車表演，選前之夜邀請紙風車到「花博公園花海廣場旁」演出「武松愛老虎」，歡迎大小朋友一起參加，希望大家從選前之夜感受輕鬆歡樂氣氛。

吳怡農說，他的選前之夜形式不一樣，希望大家看到快樂氣氛，沒有謾罵、口水、抹黑與造謠。

吳怡農稍早也透過臉書說明，他是要向「紙風車劇團兒童藝術下鄉」致敬。2006年「紙風車」發起「319鄉村兒童藝術工程」，完全靠民間捐款，將舞台劇搬到全國319鄉鎮市去演出，不管是離島、偏鄉或部落都能看到「紙風車」身影。

吳怡農說，台灣城市的發展不曾間斷，城鄉差距問題依然存在，「紙風車」後續發起「368鄉鎮區兒童藝術下鄉工程」，直到今天還持續進行中；他以具體行動向「紙風車」所有工作人員致敬，感謝他們這十幾年來，對下一代的藝術教育，無私且不間斷付出。

媒體也問到，國民黨立委候選人王鴻薇今天邀請國民黨主席朱立倫、台中市長盧秀燕站台，吳怡農是否擔心自己的「大咖牌」打得太晚。

吳怡農說，許淑華是北松山的大咖，是長期在地服務的民意代表，他希望大家看到的是，民進黨陣線從中央到地方一起合作，為大家服務；民進黨代理主席陳其邁、副總統賴清德也將為他加持鼓勵，過幾天陳其邁會陪同車隊掃街。

許淑華則說，民進黨推出優秀認真候選人，就是最大咖，朱立倫、盧秀燕只是集結藍營選票，但中間選民更相信候選人，選民是投給候選人，不是投給朱立倫、不是投給盧秀燕。

許淑華表示，北松山比較艱困，但她相信選民智慧，會選出適合立委人選，吳怡農在民生社區長大，有愛台灣的心，一步一腳印做事；吳怡農選舉採取新方式、新思維，藉這次選舉讓大家看如何正向選舉，以後能端正台灣選舉風氣。（編輯：翟思嘉）1120102