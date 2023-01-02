朱立倫盧秀燕力挺王鴻薇 18議員3日站路口拜票

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（中央社記者黃麗芸台北2日電）台北市第3選區立委補選進入倒數黃金週，國民黨主席朱立倫、台中市長盧秀燕今天聯袂現身力挺同黨籍候選人王鴻薇，王鴻薇說，明天還有18名台北市議員會幫忙站路口拜票，展現團結力。

王鴻薇下午出席在北市中山區培英公園所舉辦的「新春親子嘉年華」活動，包括朱立倫和盧秀燕都陪同拜票。

媒體會前聯訪詢問，競爭對手吳怡農今天強力車隊掃街，王鴻薇則是祭出大陣仗對戰，但卻遲未見台北市副議長葉林傳現身，是否擔憂影響選情？

王鴻薇表示，選戰最後黃金週，大家都是極力爭取選票，非常感謝盧秀燕和朱立倫幫忙加油打氣，並說明天還有約18名台北市議員一起幫忙站路口拜票，有些人未現身並不代表是故意缺席或不支持，因適逢農曆年前較忙碌，大家這次會看到國民黨非常團結的一面。

北上力挺的盧秀燕也表示，自己擔任過6屆民選立法委員，深切了解國會民代的重要性，並指王鴻薇具有兩個特質，是這次選舉其他候選人所沒有的。

首先，王鴻薇非常正義且勇敢，是國會所需要的人才；其次，自己看到全國各地有很多市議員都和立委成立聯合服務處，目的是可把從地方到中央的選民服務做得更完整，而王鴻薇連任5屆台北市議員，對台北市政耳熟能詳，未來若進入國會，其服務處就可以做最好的選民服務，對市民是最有利的。

盧秀燕認為，王鴻薇具立委高度且關注國家議題，她所提的還稅於民政見，不分藍綠都跟進，未來若進入國會必定可有效監督，為人民爭取最有利的事務。

最後，盧秀燕針對炮彈聲辨別可能納入幼稚園課程一事做補充說法，她和王鴻薇對此都非常不以為然，兩人分別為媽媽市長和媽媽民意代表，希望孩童是在無憂無慮環境下長大，而非要擔心受怕且需熟悉炮彈聲中環境長大，希望這次立委補選，大家要支持致力和平的王鴻薇。（編輯：張銘坤）1120102