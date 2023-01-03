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北市立委補選政見會1/4登場 每人15分鐘不辯論

2023/1/3 16:38
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（中央社記者陳怡璇台北3日電）台北市第3選區立委補選政見發表會，將於明天下午3時在中影八德大樓登場，每人發言時間15分鐘，不採辯論與第三方提問，電視及網路可看轉播。

台北市長蔣萬安辭去第3選舉區（中山區、松山區20里）立委的缺額，將於8日補選。中選會公告候選人名單，包含國民黨推薦的王鴻薇、民進黨推薦的吳怡農及無黨籍蕭赫麟。

而公辦政見會將於明天下午3時登場，地點為中影八德大樓，採「一輪方式」舉辦，候選人當天到場抽籤決定發言順序，每人發言時間15分鐘，若唱名3次未到就換下個人。

北市選委會指出，委員審酌疫情仍然持續，因此不採辯論與第三方提問，僅單純政見發表，並透過電視、網路轉播。

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根據選委會資料，本次立委補選，選舉人數為26萬7965人，設置233個投開票所。

選委會表示，補選範圍為中山區及松山區（精忠里、東光里、龍田里、東昌里、東勢里、中華里、民有里、民福里、松基里、莊敬里、東榮里、新益里、新東里、介壽里、三民里、富錦里、富泰里、自強里、鵬程里、安平里等20里）；本次為區域立法委員缺額補選，選舉區內的原住民無選舉權。（編輯：李錫璋）1120103

#蔣萬安
#北市選委會
#中影八德大樓
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