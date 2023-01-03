宋濤提協商統一 吳怡農：他不了解台灣民主政治

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（中央社記者葉素萍台北3日電）民進黨台北市第3選區立委補選候選人吳怡農今天表示，中國國台辦主任宋濤不太了解台灣民主政治的基本原則，台灣沒有政黨會在沒有民意授權的前提下，主動跟中共、跟國台辦協商。

吳怡農今天持續陸戰，他下午與台北市議員陳怡君一起車隊掃街。

對於中國國台辦主任宋濤表示將在一中原則和九二共識基礎上與台灣「有識之士」協商兩岸關係和國家統一，吳怡農受訪表示，宋濤或許對台灣的民主政治的基本原則不太熟悉、不太了解，台灣是民主國家，有直接民選的總統，有直接民選的立法院，任何跟台灣的政治協商，當然要直接對台灣的民選政府。

吳怡農說，他相信，台灣沒有任何一個政黨、任何一個民間團體，會在違反民主原則的前提下、在沒有民意授權的前提下，主動跟中共、跟國台辦協商。

此外，有獨派社團要懸掛布條，鼓吹「票投國民黨王鴻薇，就是鼓勵習近平武力犯台」，吳怡農說，他一向堅持選舉是正向、理性討論，「老實說，我不確定習近平有沒有在關心王議員的選舉」。

國民黨批評吳怡農政見空洞，吳怡農反指，這是典型的噴口水、謾罵，他的政見都清楚列印在選舉公報，過去4週，他對每個主張，都具體透過記者會向選民報告，也開了無數客廳會，一對一說明，他相信每一位看到選舉公報的選民，自己會有判斷。

媒體問到，民進黨立委范雲拋出女性也要當兵的議題，遭前立委郭正亮酸「豬隊友」。吳怡農說，女性已經在軍中服務很久了，軍校也有許多女性軍校生，弟兄姊妹們在軍中的貢獻是既定事實，此外，他主張的國土防衛部隊也應該是不分性別的參與。

國民黨候選人王鴻薇預告明天政見會將發表強化社會安全網等政見。吳怡農說，他的對手在這幾週提出許多口號，他沒有辦法替她說明，她需要自己向選民報告與交代，他的選舉主軸一直沒有變，圍繞在國家安全、提升國家競爭力、社會韌性、讓台灣更加與世界接軌，這也是他未來問政方向。（編輯：翟思嘉）1120103