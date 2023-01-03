民進黨蔡培慧擬補選南投立委 藍營林明溱不鬆口

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（中央社記者蕭博陽南投縣3日電）南投縣長許淑華就任，她的立委席次將於3月4日投票補選。民進黨中常會預計明天通過徵召前行政院中服執行長蔡培慧；藍營外傳徵召民調高的林明溱參選，但林受訪迄未鬆口。

許淑華為南投第2選區選出立委，選區包含「濁水溪線」的南投市、名間鄉、竹山鎮、鹿谷鄉、集集鎮、水里鄉、信義鄉。民進黨方面，投入縣長選舉失利、前行政院中部聯合服務中心執行長蔡培慧有即戰力，戶籍已從魚池鄉遷入鹿谷鄉；前集集鎮長、蔡培慧競選南投縣長團隊發言人陳紀衡今天透過臉書（Facebook）說，中常會明天將正式通過徵召蔡培慧立委補選。

國民黨祕書長黃健庭今天到南投協調，外傳徵召民調高的前縣長林明溱參選。但林明溱晚間接受中央社記者訪問表示，黃健庭下午確實到訪，自己不清楚民調數據資料，也不知媒體所說徵召這件事，截至傍晚未接獲任何通知。若黨中央執意徵召，必須開家庭會議討論。

林明溱兒子、前縣黨部主委林儒彬，以及南投縣議員宋懷琳、連任縣議員的國民黨中常委游顥，都被視為立委補選出戰人選。國民黨去年12月30日進行內部選情評估電話民調，訪問題目包含以游顥、宋懷琳、林儒彬、林明溱對上蔡培慧的支持度；結果表態選民中僅林明溱勝過蔡培慧。游顥下午公開這份民調資料，希望鄉親持續支持，盼為國民黨打贏這一席。

游顥表示，人選由徵召機制產生，黨中央進行民調、溝通及實地探視等綜合評估，他認同這樣的謹慎作法。選戰在即，國民黨必須團結，中央與地方持續溝通、達成共識才能成功，並提升民眾對國民黨支持度，目前人選尚未確認，在黨中央未正式宣布前，他會繼續堅持努力。（編輯：孫承武）1120103