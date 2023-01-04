車隊掃街挺吳怡農 陳其邁：對他選情有信心

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民進黨代理主席陳其邁（右）4日上午陪同民進黨台北市第3選區立委補選候選人吳怡農（左）在中山區車隊掃街，路旁的民眾揮舞旗幟支持。中央社記者吳家昇攝 112年1月4日

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（中央社記者葉素萍台北4日電）台北市第3選區立委補選8日投票，民進黨代理主席陳其邁今天陪同民進黨候選人吳怡農車隊掃街。陳其邁說，對吳怡農的選情有信心，吳怡農不抹黑、不口水戰，是優質候選人，值得大家的期待。

台北市立委補選倒數時刻，民進黨內要角力挺吳怡農。陳其邁、民進黨台北市議員顏若芳、王世堅等人上午參與吳怡農車隊掃街；副總統賴清德晚間將陪同吳怡農出席「怡農開講」活動。

陳其邁送上包子與粽子給吳怡農，寓意「包中」；車隊出發前，陳其邁還對著媒體鏡頭比了大大的愛心。

對於目前局勢，陳其邁受訪表示，他對吳怡農的選情有信心，這一路吳怡農嘗試新的選舉文化，不打口水戰、不抹黑，腳踏實地做事情，民進黨在敗選後檢討，對於台北市立委補選提出最優秀候選人。

陳其邁認為，吳怡農非常年輕、有豐富學養，希望民進黨的支持者、台北市民可以看出來，吳怡農面對選擇時非常堅定，不管是國家整體發展或從政過程，不會三心兩意，是優質候選人，值得大家期待。

吳怡農受訪說，5週前接到陳其邁電話，接受民進黨徵召，非常感謝有這個機會，也感謝夥伴戰友們一路支持陪伴。選舉最後幾天，他要謝謝陳其邁陪同掃街，一起向選民打招呼，拜託大家8日出來投票。

媒體詢問，國民黨立委候選人王鴻薇持續質疑吳怡農不願辯論。吳怡農說，這次的選舉面對的是選民頭家，每場選舉都是面試，要面對面向選民交待，他過去5週提出4場政見發表會、無數場客廳會，向選民清楚交代政見與關鍵議題立場。

吳怡農認為，對手對他的任何主張，沒有提出具體批評想法，這樣很難辯論，相信下午的政見發表會，大家看到兩人之間的不同，也會同意不淪入口水戰是對的選擇。

另外，媒體問到，外界質疑王鴻薇是否該返還競選補助款。吳怡農說，他不會有這樣的提議。

吳怡農說，不管是產業振興、紓困、還稅，這些都是公共政策，需要理性討論，提到選舉補助經費議題恐怕模糊焦點，也不太適合。（編輯：楊蘭軒）1120104